Віруси у Viber-листівках — як небезпечне фото може зламати ваш смартфон

Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Viber залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, і щодня через нього надсилають мільйони зображень та вітальних листівок. Та за яскравими картинками нерідко ховаються хитрі схеми зловмисників, які прагнуть отримати доступ до вашого телефону.

Про це пише GSMinfo.

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Звичайна фотографія, гіфка чи листівка не містять шкідливого коду — це лише набір пікселів, що відображаються на екрані. Проблема виникає тоді, коли картинку навмисно маскують: файл називають "photo.jpg", а всередині ховають інсталяційний APK для Android або інший виконуваний формат. Користувач натискає, очікуючи побачити фото, та замість зображення запускає вірус, який здатен перехоплювати паролі й отримувати доступ до банківських застосунків.

Ще один поширений спосіб обману — фішингові посилання під виглядом "подивитися фото". Перейшовши за такою адресою, людина потрапляє на підроблений сайт, де її просять ввести номер телефону або пароль від облікового запису. Особливо небезпечні повідомлення, надіслані зі зламаних профілів друзів: запит "Ти на цьому фото?" або "Співчуваю, подивись…" значно підвищує довіру й знижує пильність.

За результатами опитування, 65% українців непокояться, що їхні пристрої можуть заразитися саме через листівки в месенджерах. Експерти пояснюють, що ризик походить не від самих картинок, а від підмінних файлів і фішингових URL. Розробники постійно випускають оновлення, які закривають уразливості, та радять завжди перевіряти розширення вкладень. Якщо Viber попереджає про незнайомий формат, варто зупинитися і перепитати відправника, що саме він надіслав.

Практичні правила безпеки зводяться до уважності: справжні зображення мають розширення .jpg, .png або .gif, тоді як .apk, .exe чи .scr свідчать про потенційну небезпеку. Не переходьте за сумнівними посиланнями навіть від знайомих, тримайте Viber і антивірус оновленими та не поспішайте відкривати файли, у яких не впевнені. Месенджери роблять спілкування простішим, але захист вашого пристрою починається з тверезої обережності: довіряйте, проте завжди перевіряйте.

Нагадаємо, шахраї знову активізувалися у Viber, використовуючи месенджер для масового розсилання повідомлень із заманливими пропозиціями. Користувачам обіцяють легкий і високий заробіток у разі згоди на так звану "онлайн-співпрацю".

Також ми писали, що Viber вважається безпечнішим месенджером, ніж Telegram, завдяки вбудованому наскрізному шифруванню. Ця функція забезпечує вищий рівень захисту переданих даних.