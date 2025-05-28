Вирусы в Viber-открытках — как опасное фото может взломать ваш смартфон

Мессенджер Viber на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, и ежедневно через него отправляют миллионы изображений и поздравительных открыток. Но за яркими картинками нередко скрываются хитрые схемы злоумышленников, которые стремятся получить доступ к вашему телефону.

Об этом пишет GSMinfo.

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Обычная фотография, гифка или открытка не содержат вредоносного кода — это лишь набор пикселей, отображаемых на экране. Проблема возникает тогда, когда картинку намеренно маскируют: файл называют "photo.jpg", а внутри прячут установочный APK для Android или другой исполняемый формат. Пользователь нажимает, ожидая увидеть фото, но вместо изображения запускает вирус, который способен перехватывать пароли и получать доступ к банковским приложениям.

Еще один распространенный способ обмана — фишинговые ссылки под видом "посмотреть фото". Перейдя по такому адресу, человек попадает на поддельный сайт, где его просят ввести номер телефона или пароль от учетной записи. Особенно опасны сообщения, присланные со взломанных профилей друзей: запрос "Ты на этом фото?" или "Сочувствую, посмотри..." значительно повышает доверие и снижает бдительность.

По результатам опроса, 65% украинцев беспокоятся, что их устройства могут заразиться именно через листовки в мессенджерах. Эксперты объясняют, что риск исходит не от самих картинок, а от подменных файлов и фишинговых URL. Разработчики постоянно выпускают обновления, которые закрывают уязвимости, и советуют всегда проверять расширения вложений. Если Viber предупреждает о незнакомом формате, стоит остановиться и переспросить отправителя, что именно он прислал.

Практические правила безопасности сводятся к внимательности: настоящие изображения имеют расширение .jpg, .png или .gif, тогда как .apk, .exe или .scr свидетельствуют о потенциальной опасности. Не переходите по сомнительным ссылкам даже от знакомых, держите Viber и антивирус обновленными и не спешите открывать файлы, в которых не уверены. Мессенджеры делают общение проще, но защита вашего устройства начинается с трезвой осторожности: доверяйте, но всегда проверяйте.

Напомним, мошенники снова активизировались в Viber, используя мессенджер для массовой рассылки сообщений с заманчивыми предложениями. Пользователям обещают легкий и высокий заработок в случае согласия на так называемое "онлайн-сотрудничество".

Также мы писали, что Viber считается более безопасным мессенджером, чем Telegram, благодаря встроенному сквозному шифрованию. Эта функция обеспечивает более высокий уровень защиты передаваемых данных.