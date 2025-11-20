Видео
Видео

Спам в Viber — как отключить рекламу и блокировать незнакомцев

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:41
обновлено: 11:04
Как убрать спам и надоедливый контент в Viber — полезные настройки
Приложение Viber на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Непонятные сообщения, внезапные звонки от незнакомых номеров, навязчивая реклама и неуместные сообщения в группах стали привычными проблемами для многих украинских пользователей Viber. В ответ на многочисленные жалобы Rakuten Viber напомнил, какие именно настройки помогут быстро ограничить спам и надоедливый контент.

Об этом пишет "Мы-Украина".

Читайте также:

Как настройки Viber помогают бороться со спамом

Одной из самых частых жалоб являются сообщения и звонки от номеров, которых нет в телефонной книге. Чтобы такие обращения не появлялись в основных чатах, сервис советует включить опцию "Запросы на сообщения". После ее активации все месседжи от несохраненных контактов автоматически будут попадать в отдельный раздел и не будут мешать в главном списке диалогов.

Пользователи Android дополнительно могут воспользоваться функцией идентификации абонента — она показывает, насколько безопасным может быть входящий звонок и помогает решить, стоит ли отвечать.

Отдельная проблема — рекламные рассылки. Все такие сообщения собираются в разделе "Бизнес-чаты". Там можно открыть конкретный бренд и вручную отключить уведомления от него, фактически контролируя, какие коммерческие предложения будут приходить в дальнейшем.

В Viber также напоминают о возможности настроить, кто может добавлять пользователя в группы и сообщества. В разделе конфиденциальности можно выбрать параметр "Мои контакты" — после этого приглашать в группу смогут только люди из телефонной книги.

Кроме того, сервис позволяет отправлять жалобы на отдельные сообщения, каналы или чат-боты. Такие обращения помогают быстрее выявлять нарушения правил и ограничивать доступ к контенту, выходящему за рамки норм.

Отдельно Rakuten Viber напоминает об автоматической проверке сообщений: система анализирует все месседжи со ссылками, номерами телефонов или email-адресами и оценивает, могут ли они быть спамом или представлять риск для пользователя.

В случае получения подозрительных сообщений компания советует не открывать вложенные ссылки, не продолжать взаимодействие с отправителем, отправить жалобу в службу поддержки и заблокировать контакт через меню чата.

Напомним, Viber со временем может заметно занимать больше места в хранилище смартфона, но это вовсе не означает, что нужно удалять чаты или фото. Достаточно очистить кэш — и приложение снова будет работать быстро, не затрагивая никакой важной информации.

Также мы писали, что Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, а ежедневно через него отправляют миллионы фото и праздничных открыток. Однако именно под видом таких ярких картинок нередко скрываются мошеннические схемы.

Viber смартфон сообщения спам мессенджер функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
