Небезпечні USB-пристрої — що не варто підключати до смартфона

USB-кабель поруч із зарядним портом смартфона. Фото: Unsplash

USB-порт у смартфоні давно перестав бути лише "для зарядки": через нього під'єднують накопичувачі, зовнішні диски, OTG-аксесуари та різні гаджети. Але будь-який неперевірений або несертифікований пристрій може не лише погіршити стан батареї, а й створити ризики для ваших даних.

Про те, що не варто підключати до вашого смартфона, пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Нечесні "супершвидкі" зарядки без сертифікації

Багато флагманів на Android та iPhone зазвичай підтримують швидку зарядку на рівні 30-45 Вт, а деякі моделі — 100 Вт і більше. Для цього використовується USB Power Delivery (PD), який узгоджує безпечні параметри напруги й струму між телефоном і зарядним пристроєм, тож повна зарядка часто займає приблизно 50-70 хвилин.

На тлі цього на ринку трапляються дешеві адаптери з обіцянками 60-120 Вт і "зарядки за кілька хвилин". Вони справді можуть швидше підіймати відсотки на старті, але через слабкий контроль струму та температури здатні перегрівати смартфон, шкодити акумулятору й навіть пошкоджувати внутрішні компоненти. У гірших сценаріях проблеми з регуляцією напруги можуть "добити" порт заряджання та призвести до оплавлення розеток або вимикачів.

Дешеві кабелі для зарядки

Кабель — найуживаніший аксесуар, і саме на ньому часто економлять. Дешеві дроти без належних сертифікацій на кшталт MFi для iPhone або USB-IF для Android можуть гірше витримувати стабільну подачу живлення та контроль нагріву. Це підвищує ймовірність перегріву під час заряджання, а з часом — пришвидшує деградацію батареї та створює ризики для зарядного контролера, ремонт якого може бути дорогим.

Додатковий нюанс — якість посадки конектора: у "ноунейм" кабелів штекер може сидіти криво або надто туго, через що порт зношується швидше.

Публічні зарядні станції в кафе, аеропортах і готелях

USB-станції з вбудованими кабелями або портами справді рятують, коли павербанка немає, а заряд критично низький. Водночас це — потенційна загроза безпеці через "juice jacking": ситуацію, коли зловмисники можуть скомпрометувати USB-порт, заразити смартфон шкідливим ПЗ і спробувати викрасти дані — від паролів до банківської інформації.

Хоча сучасні Android та iOS зазвичай показують запит на дозвіл передачі даних, у деяких випадках захист можуть обійти.

Невідомі USB-накопичувачі та зовнішні диски

USB-C у смартфоні часто використовують для передачі файлів через OTG-флешки або підтримувані зовнішні накопичувачі — це зручно, коли внутрішньої пам'яті бракує. Але підключення неперевірених носіїв може бути небезпечним через ризик шкідливого ПЗ, яке здатне скомпрометувати особисті дані, банківську інформацію та паролі. Також часте використання OTG-флешки може прискорювати зношення порту заряджання.

Зовнішні жорсткі диски несуть ще одну проблему: смартфон може не забезпечити їм достатнє живлення, що загрожує збоями та пошкодженням даних. Навіть якщо диск запрацює, він може швидко "висмоктувати" заряд, спричиняти нагрів і створювати додаткове навантаження на електроніку.

Дешеві USB-гаджети без сертифікації

Магазини переповнені дрібними аксесуарами, які під'єднуються прямо до порту: мінівентилятори, LED-підсвітки, ендоскоп-камери, "іграшкові" пилотяги. Вони радше мають вигляд гаджетів "на раз", але в більшості випадків не мають сертифікації й можуть завдати шкоди. Частина таких пристроїв споживає більше енергії, ніж USB-порт смартфона розрахований віддати, через що зростає нагрів і ризик пошкодження зарядного ланцюга, а в найгірших випадках — інших компонентів.

Нагадаємо, перенести фото й відео з iPhone на USB-флешку можна без комп'ютера — достатньо підібрати сумісний носій і переконатися, що його файлова система підтримується iOS. Далі процес зводиться до кількох простих дій без складних налаштувань.

Також ми писали, що звичні USB-флешки й досі залишаються зручним способом перенесення та зберігання даних. Водночас у користувачів часто виникає питання: чи не втрачає накопичувач інформацію, якщо роками лежить без використання, і наскільки безпечно зберігати на ньому важливі файли.