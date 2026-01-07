Небезпечні USB-пристрої — що не варто підключати до смартфона

Ніколи не підключайте ці п'ять USB-пристроїв до вашого смартфона
USB-порт у смартфоні давно перестав бути лише "для зарядки": через нього під'єднують накопичувачі, зовнішні диски, OTG-аксесуари та різні гаджети. Але будь-який неперевірений або несертифікований пристрій може не лише погіршити стан батареї, а й створити ризики для ваших даних.
Про те, що не варто підключати до вашого смартфона, пише BGR.
Нечесні "супершвидкі" зарядки без сертифікації
Багато флагманів на Android та iPhone зазвичай підтримують швидку зарядку на рівні 30-45 Вт, а деякі моделі — 100 Вт і більше. Для цього використовується USB Power Delivery (PD), який узгоджує безпечні параметри напруги й струму між телефоном і зарядним пристроєм, тож повна зарядка часто займає приблизно 50-70 хвилин.
На тлі цього на ринку трапляються дешеві адаптери з обіцянками 60-120 Вт і "зарядки за кілька хвилин". Вони справді можуть швидше підіймати відсотки на старті, але через слабкий контроль струму та температури здатні перегрівати смартфон, шкодити акумулятору й навіть пошкоджувати внутрішні компоненти. У гірших сценаріях проблеми з регуляцією напруги можуть "добити" порт заряджання та призвести до оплавлення розеток або вимикачів.
Дешеві кабелі для зарядки
Кабель — найуживаніший аксесуар, і саме на ньому часто економлять. Дешеві дроти без належних сертифікацій на кшталт MFi для iPhone або USB-IF для Android можуть гірше витримувати стабільну подачу живлення та контроль нагріву. Це підвищує ймовірність перегріву під час заряджання, а з часом — пришвидшує деградацію батареї та створює ризики для зарядного контролера, ремонт якого може бути дорогим.
Додатковий нюанс — якість посадки конектора: у "ноунейм" кабелів штекер може сидіти криво або надто туго, через що порт зношується швидше.
Публічні зарядні станції в кафе, аеропортах і готелях
USB-станції з вбудованими кабелями або портами справді рятують, коли павербанка немає, а заряд критично низький. Водночас це — потенційна загроза безпеці через "juice jacking": ситуацію, коли зловмисники можуть скомпрометувати USB-порт, заразити смартфон шкідливим ПЗ і спробувати викрасти дані — від паролів до банківської інформації.
Хоча сучасні Android та iOS зазвичай показують запит на дозвіл передачі даних, у деяких випадках захист можуть обійти.
Невідомі USB-накопичувачі та зовнішні диски
USB-C у смартфоні часто використовують для передачі файлів через OTG-флешки або підтримувані зовнішні накопичувачі — це зручно, коли внутрішньої пам'яті бракує. Але підключення неперевірених носіїв може бути небезпечним через ризик шкідливого ПЗ, яке здатне скомпрометувати особисті дані, банківську інформацію та паролі. Також часте використання OTG-флешки може прискорювати зношення порту заряджання.
Зовнішні жорсткі диски несуть ще одну проблему: смартфон може не забезпечити їм достатнє живлення, що загрожує збоями та пошкодженням даних. Навіть якщо диск запрацює, він може швидко "висмоктувати" заряд, спричиняти нагрів і створювати додаткове навантаження на електроніку.
Дешеві USB-гаджети без сертифікації
Магазини переповнені дрібними аксесуарами, які під'єднуються прямо до порту: мінівентилятори, LED-підсвітки, ендоскоп-камери, "іграшкові" пилотяги. Вони радше мають вигляд гаджетів "на раз", але в більшості випадків не мають сертифікації й можуть завдати шкоди. Частина таких пристроїв споживає більше енергії, ніж USB-порт смартфона розрахований віддати, через що зростає нагрів і ризик пошкодження зарядного ланцюга, а в найгірших випадках — інших компонентів.
