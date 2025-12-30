USB-порт на телевізорі — 5 корисних способів використання

Під'єднання USB-пристрою до телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

Більшість смарттелевізорів мають USB-порти, які зазвичай ховаються на задній панелі поруч із HDMI, тож ними рідко користуються. Однак навіть звичайний USB 2.0 може додати телевізору кілька практичних сценаріїв — від показу фото до живлення зовнішніх пристроїв.

Про 5 способів використання USB-порту телевізора пише ZDNET.

Фото та відео без зайвого копіювання

Телевізор може працювати як простий медіаплеєр або слайдшоу: достатньо під'єднати флешку чи зовнішній диск, і система зазвичай одразу запропонує перегляд файлів. Зручно й те, що контент читається прямо з накопичувача — без перенесення у внутрішню пам'ять чи кеш, тож не потрібно дублювати файли, а сам ТВ не перевантажується зайвими даними.

Великий екран замість другого монітора

Якщо не вистачає місця на дисплеї комп'ютера для документів, таблиць чи багатьох вікон, телевізор можна використати як "робочий" екран, під'єднавши бездротові периферійні пристрої через Bluetooth-адаптер. Ідея в тому, щоб отримати більше простору для задач, навіть якщо доведеться змиритися з компромісами в точності кольорів або роздільній здатності.

Потокове відео на старішому телевізорі — без розетки поруч

Деякі стримінгові пристрої підключаються до HDMI для передачі сигналу, але можуть отримувати живлення через USB. Телевізор із Roku Streaming Stick, де короткий USB-кабель живить приставку, а настінна розетка взагалі не використовується. Водночас зазначається, що такий варіант не ідеальний: живлення пристрою з власним процесором від ТВ може спричиняти перегрів, підвисання або нестабільну роботу — хоча в багатьох випадках це працює.

Зарядка "на крайній випадок"

Через USB-порт телевізора можна підзарядити смартфон, геймпад чи інший гаджет — за умови відповідного кабелю. Мінус очевидний: ці порти здебільшого розраховані на передачу даних і живлення малопотужних пристроїв, тож заряджатиме повільно.

Оновлення прошивки через флешку

Якщо телевізор не має інтернету або йдеться про модель без смартфункцій, USB стає критичним для оновлень. Виробники викладають файли прошивок на сторінках підтримки: потрібно знайти модель, завантажити оновлення на USB-накопичувач і встановити його на телевізорі. Після процедури може знадобитися перезавантаження.

Нагадаємо, напередодні 2026 року ринок телевізорів стає дедалі складнішим: виробники активно просувають нові типи панелей і вигадують свіжі назви для знайомих технологій. Попри це OLED і досі вважають еталоном якості зображення, хоча й ця технологія має свої особливості та обмеження.

Також ми писали, що бюджетний смарттелевізор може мати вигляд привабливої покупкою, але за низькою ціною часто ховаються компроміси. Користувачі у відгуках застерігають, що деякі моделі починають давати збої майже одразу або не витримують навіть року активного користування.