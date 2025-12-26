HDMI-CEC у смарттелевізорах — як керувати всією технікою одним пультом

В руках пульт керування від смарттелевізора. Фото: Unsplash

Перегляд телевізора вдома може бути значно зручнішим, якщо використовувати можливості, які вже є у вашому смарттелевізорі. Часто люди налаштовують лише базові речі й навіть не здогадуються, що можуть керувати кількома пристроями одним пультом.

Про одну з таких функцій пише MakeUseOf.

Яка недооцінена функція у смарттелевізорах може значно спростити життя

Йдеться про HDMI-CEC — функцію, вбудовану в технологію HDMI. Якщо ви підключаєте до телевізора приставку, ігрову консоль або саундбар через HDMI, велика ймовірність, що ці пристрої підтримують HDMI-CEC, адже це стандарт у HDMI вже майже два десятиліття.

Суть HDMI-CEC у тому, що сумісні пристрої можуть "спілкуватися" між собою. Завдяки цьому телевізор або підключений гаджет може керувати іншими пристроями без потреби тримати під рукою кілька пультів.

Функція HDMI-CEC на смарттелевізорі. Фото: MakeUseOf

Головна ідея — зробити керування простішим. Наприклад, можна перемикатися між джерелами сигналу без окремих пультів для кожного пристрою. Також CEC допомагає швидше переходити на потрібний вхід, коли у вас зайнято кілька HDMI-портів.

Один із найпоширеніших сценаріїв — автоматичне перемикання телевізора на потрібний HDMI-вхід, коли ви натискаєте кнопку на пульті приставки. Тобто ви вмикаєте, наприклад, стримінговий пристрій — і ТВ сам переходить на його вхід.

Чому багато хто не користується цією можливістю

Проблема в тому, що на телевізорах HDMI-CEC часто називають інакше — і ви можете навіть не побачити в меню знайоме слово "CEC". Назви залежать від бренду. Серед найвідоміших варіантів:

Samsung — Anynet+.

LG — SimpLink.

Sony — BRAVIA Link або BRAVIA Sync.

Sharp — Aquos Link.

Toshiba — CE-Link або REGZA Link.

Philips — EasyLink або Fun-Link.

Insignia — INlink.

Roku TV — 1-touch Play.

Panasonic — HDAVI Control, EZ-Sync або VIERA Link (для CEC).

Деякі виробники (наприклад, Vizio та Hitachi) можуть залишати просту назву — HDMI-CEC або CEC.

HDMI-CEC корисна, але не без недоліків. Якщо у вас під'єднано багато пристроїв і на всіх увімкнено CEC, керування може стати "хаотичним": натиснули кнопку — і щось увімкнулося або вимкнулося не так, як ви очікували. До того ж частина можливостей може бути вимкнена за замовчуванням, тож інколи доводиться заходити в налаштування і вмикати її вручну на телевізорі та/або на самому пристрої.

Де шукати налаштування

Щоб знайти цю функцію, зазвичай потрібно відкрити меню налаштувань телевізора або пристрою та шукати розділи на кшталт "Основні" чи "Загальні", а далі — пункт, пов'язаний із пристроями або зовнішніми пристроями. Там і буде назва, яку конкретний виробник дав HDMI-CEC.

