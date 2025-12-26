Видео
Эта функция в смарт-ТВ избавит вас от лишних пультов — где найти

Дата публикации 26 декабря 2025 14:24
HDMI-CEC в смарт-телевизорах — как управлять всей техникой одним пультом
В руках пульт управления от смарт-телевизора. Фото: Unsplash

Просмотр телевизора дома может быть значительно удобнее, если использовать возможности, которые уже есть в вашем смарт-телевизоре. Часто люди настраивают только базовые вещи и даже не догадываются, что могут управлять несколькими устройствами одним пультом.

Об одной из таких функций пишет MakeUseOf.

Какая недооцененная функция в смарт-телевизорах может значительно упростить жизнь

Речь идет о HDMI-CEC — функции, встроенной в технологию HDMI. Если вы подключаете к телевизору приставку, игровую консоль или саундбар через HDMI, велика вероятность, что эти устройства поддерживают HDMI-CEC, ведь это стандарт в HDMI уже почти два десятилетия.

Суть HDMI-CEC в том, что совместимые устройства могут "общаться" между собой. Благодаря этому телевизор или подключенный гаджет может управлять другими устройствами без необходимости держать под рукой несколько пультов.

Функция HDMI-CEC на телевизоре
Функция HDMI-CEC на смарт-телевизоре. Фото: MakeUseOf

Главная идея — сделать управление более простым. Например, можно переключаться между источниками сигнала без отдельных пультов для каждого устройства. Также CEC помогает быстрее переходить на нужный вход, когда у вас занято несколько HDMI-портов.

Один из самых распространенных сценариев — автоматическое переключение телевизора на нужный HDMI-вход, когда вы нажимаете кнопку на пульте приставки. То есть вы включаете, например, стриминговое устройство — и ТВ сам переходит на его вход.

Почему многие не пользуются этой возможностью

Проблема в том, что на телевизорах HDMI-CEC часто называют иначе — и вы можете даже не увидеть в меню знакомое слово "CEC". Названия зависят от бренда. Среди самых известных вариантов:

  • Samsung — Anynet+.
  • LG — SimpLink.
  • Sony — BRAVIA Link или BRAVIA Sync.
  • Sharp — Aquos Link.
  • Toshiba — CE-Link или REGZA Link.
  • Philips — EasyLink или Fun-Link.
  • Insignia — INlink.
  • Roku TV — 1-touch Play.
  • Panasonic — HDAVI Control, EZ-Sync или VIERA Link (для CEC).

Некоторые производители (например, Vizio и Hitachi) могут оставить простое название — HDMI-CEC или CEC.

HDMI-CEC полезен, но не без недостатков. Если у вас подключено много устройств и на всех включено CEC, управление может стать "хаотичным": нажали кнопку — и что-то включилось или выключилось не так, как вы ожидали. К тому же часть возможностей может быть отключена по умолчанию, так что иногда приходится заходить в настройки и включать ее вручную на телевизоре и/или на самом устройстве.

Где искать настройки

Чтобы найти эту функцию, обычно нужно открыть меню настроек телевизора или устройства и искать разделы вроде "Основные" или "Общие", а дальше — пункт, связанный с устройствами или внешними устройствами. Там и будет название, которое конкретный производитель дал HDMI-CEC.

Напомним, плазменные телевизоры в свое время были эталоном для домашних кинотеатров — с насыщенными цветами, глубоким черным и ощущением полного погружения. Впрочем, несмотря на культовую репутацию, эта технология постепенно исчезла с полок магазинов, уступив место более современным решениям.

Также мы писали, что нынешние телевизоры скрывают гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. В частности USB-порты часто остаются без внимания, хотя именно они позволяют расширить функциональность устройства и получить от него больше пользы.

гаджеты технологии телевизор функции HDMI
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
