USB-порт на телевизоре — 5 полезных способов использования

Большинство смарт-телевизоров имеют USB-порты, которые обычно прячутся на задней панели рядом с HDMI, поэтому ими редко пользуются. Однако даже обычный USB 2.0 может добавить телевизору несколько практических сценариев — от показа фото до питания внешних устройств.

О 5 способах использования USB-порта телевизора пишет ZDNET.

Фото и видео без лишнего копирования

Телевизор может работать как простой медиаплеер или слайдшоу: достаточно подключить флешку или внешний диск, и система обычно сразу предложит просмотр файлов. Удобно и то, что контент читается прямо с накопителя — без переноса во внутреннюю память или кэш, поэтому не нужно дублировать файлы, а сам ТВ не перегружается лишними данными.

Большой экран вместо второго монитора

Если не хватает места на дисплее компьютера для документов, таблиц или многих окон, телевизор можно использовать как "рабочий" экран, подключив беспроводные периферийные устройства через Bluetooth-адаптер. Идея в том, чтобы получить больше пространства для задач, даже если придется смириться с компромиссами в точности цветов или разрешении.

Потоковое видео на более старом телевизоре — без розетки рядом

Некоторые стриминговые устройства подключаются к HDMI для передачи сигнала, но могут получать питание через USB. Телевизор с Roku Streaming Stick, где короткий USB-кабель питает приставку, а настенная розетка вообще не используется. В то же время отмечается, что такой вариант не идеален: питание устройства с собственным процессором от ТВ может вызывать перегрев, подвисания или нестабильную работу — хотя во многих случаях это работает.

Зарядка "на крайний случай"

Через USB-порт телевизора можно подзарядить смартфон, геймпад или другой гаджет — при условии соответствующего кабеля. Минус очевиден: эти порты в основном рассчитаны на передачу данных и питание маломощных устройств, поэтому заряжать будет медленно.

Обновление прошивки через флешку

Если телевизор не имеет интернета или речь идет о модели без смарт-функций, USB становится критичным для обновлений. Производители выкладывают файлы прошивок на страницах поддержки: нужно найти модель, скачать обновление на USB-накопитель и установить его на телевизоре. После процедуры может потребоваться перезагрузка.

