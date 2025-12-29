Как долго прослужит OLED-телевизор — эксперты провели тесты

Телевизор с OLED-матрицей. Фото: кадр из видео/YouTube

Рынок телевизоров в преддверии 2026 года становится еще более запутанным: производители продвигают новые типы панелей и добавляют к уже знакомым аббревиатурам новые названия. На этом фоне OLED все еще остается выбором для тех, кто хочет лучшую картинку, но и у него есть свои нюансы.

О том, как долго прослужит OLED-телевизор, пишет SlashGear.

Как долго проработает OLED-телевизор, прежде чем его нужно будет заменить

OLED часто выбирают за глубокий черный цвет, широкие углы обзора и качественную передачу цветов и яркости — правда, обычно за более высокую цену. В то же время владельцы таких телевизоров годами вспоминают и типичные проблемы: неравномерные оттенки на отдельных участках, "цветную окантовку" и полосатость.

Самая известная же проблема — выгорание. Простыми словами, это остаточное изображение или "призрак" на экране, который проявляется, когда один и тот же элемент очень долго находится в одном месте, а обновление пикселей не компенсирует этот эффект. Иногда выгорание можно частично уменьшить, но в отдельных случаях оно становится постоянным и означает необратимое повреждение панели.

Относительно ресурса работы производители называют разные оценки. Sony утверждает, что OLED-телевизоры должны служить примерно столько же, как средний LCD-телевизор. TCL оценивает средний срок в 8-10 лет. Samsung говорит о 50 000-100 000 часов просмотра, что примерно соответствует 10-20 годам "обычного" использования. LG еще в 2016 году заявляла, что ее OLED-телевизоры способны выдержать 100 000 часов просмотра — это около 30 лет регулярного домашнего пользования.

Тем временем бренды постепенно добавили инструменты, которые должны уменьшать риск выгорания: периодическое "освежение" пикселей, общий сброс панели, смещение изображения на экране и другие подобные механизмы.

Отдельно на тему долговечности высказывались и независимые тестировщики. Команда RTINGS протестировала более 100 моделей телевизоров и провела ускоренное испытание, которое имитирует 10 лет домашнего использования и три года в лабораторных условиях. Через 18 месяцев такого теста они сообщили, что все OLED уже демонстрируют признаки постоянного выгорания: лучше всего на этом этапе держалась OLED-панель Samsung, а худшие проявления были у моделей Hisense и Vizio.

По итогам трехлетнего цикла тестов RTINGS также отметили, что LG G2 OLED перестал работать через 24 месяца из-за "мертвых" пикселей, тогда как OLED-телевизоры Samsung и Sony вышли из строя через 4 месяца — из-за неисправности блока питания и сбоя интернет-компонента соответственно. В то же время команда подчеркнула, что каждый протестированный OLED получил выгорание уже в первые месяцы испытаний.

Несмотря на это, в выводах RTINGS есть и позитив: в целом OLED-телевизоры, по их наблюдениям, часто переживают другие типы дисплеев и демонстрируют меньше всего проблем. Так что если приоритет — максимально долгий ресурс, а цена не критична, OLED называют одним из самых безопасных и в то же время приятных для глаз вариантов. А благодаря современным защитным функциям и аккуратному использованию серьезных трудностей с нынешними поколениями OLED-телевизоров обычно не ожидают.

