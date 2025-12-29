Відео
Чи варто купувати OLED-телевізор у 2026 і як довго він прослужить

Чи варто купувати OLED-телевізор у 2026 і як довго він прослужить

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 16:32
Як довго прослужить OLED-телевізор — експерти провели тести
Телевізор з OLED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

Ринок телевізорів напередодні 2026 року стає ще заплутанішим: виробники просувають нові типи панелей і додають до вже знайомих абревіатур нові назви. На цьому тлі OLED усе ще лишається вибором для тих, хто хоче найкращу картинку, але й у нього є свої нюанси.

Про те, як довго прослужить OLED-телевізор, пише SlashGear.

Як довго пропрацює OLED-телевізор, перш ніж його потрібно буде замінити

OLED часто обирають за глибокий чорний колір, широкі кути огляду та якісну передачу кольорів і яскравості — щоправда, зазвичай за вищу ціну. Водночас власники таких телевізорів роками згадують і типові проблеми: нерівномірні відтінки на окремих ділянках, "кольорову окантовку" та смугастість.

Найвідоміша ж проблема — вигорання. Простими словами, це залишкове зображення або "привид" на екрані, який проявляється, коли один і той самий елемент дуже довго перебуває в одному місці, а оновлення пікселів не компенсує цей ефект. Іноді вигорання можна частково зменшити, але в окремих випадках воно стає постійним і означає незворотне пошкодження панелі.

Щодо ресурсу роботи виробники називають різні оцінки. Sony стверджує, що OLED-телевізори мають служити приблизно стільки ж, як середній LCD-телевізор. TCL оцінює середній термін у 8-10 років. Samsung говорить про 50 000-100 000 годин перегляду, що приблизно відповідає 10-20 рокам "звичайного" використання. LG ще у 2016 році заявляла, що її OLED-телевізори здатні витримати 100 000 годин перегляду — це близько 30 років регулярного домашнього користування.

Тим часом бренди поступово додали інструменти, які мають зменшувати ризик вигорання: періодичне "освіження" пікселів, загальне скидання панелі, зміщення зображення на екрані та інші подібні механізми.

Телевизор Samsung S85F с OLED-матрицей
Телевізор Samsung S85F з OLED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

Окремо на тему довговічності висловлювалися й незалежні тестувальники. Команда RTINGS протестувала понад 100 моделей телевізорів і провела прискорене випробування, яке імітує 10 років домашнього використання та три роки в лабораторних умовах. Через 18 місяців такого тесту вони повідомили, що всі OLED уже демонструють ознаки постійного вигорання: найкраще на цьому етапі трималася OLED-панель Samsung, а найгірші прояви були у моделей Hisense та Vizio.

За підсумками трирічного циклу тестів RTINGS також зазначили, що LG G2 OLED перестав працювати через 24 місяці через "мертві" пікселі, тоді як OLED-телевізори Samsung і Sony вийшли з ладу через 4 місяці — через несправність блока живлення та збій інтернет-компонента відповідно. Водночас команда підкреслила, що кожен протестований OLED отримав вигорання вже в перші місяці випробувань.

Попри це, у висновках RTINGS є й позитив: загалом OLED-телевізори, за їхніми спостереженнями, часто переживають інші типи дисплеїв і демонструють найменше проблем. Тож якщо пріоритет — максимально довгий ресурс, а ціна не критична, OLED називають одним із найбезпечніших і водночас найприємніших для очей варіантів. А завдяки сучасним захисним функціям і акуратному використанню серйозних труднощів із нинішніми поколіннями OLED-телевізорів зазвичай не очікують.

Нагадаємо, користування смарттелевізором може бути значно комфортнішим, якщо залучити вбудовані можливості пристрою. Багато власників обмежуються базовими налаштуваннями й навіть не підозрюють, що здатні керувати кількома гаджетами одним пультом.

Також ми писали, що плазмові телевізори свого часу вважалися еталоном домашнього кіно завдяки насиченим кольорам і глибокому чорному. Проте з розвитком технологій вони зникли з полиць магазинів, поступившись місцем сучаснішим рішенням.

Матриця технології телевізор екран OLEd
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
