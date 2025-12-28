USB-флешка кілька років лежить без діла — чи зникнуть дані з неї

USB-флешка на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Перевірені часом USB-флешки й досі залишаються зручним способом перенести файли або зберегти копії даних. Але якщо накопичувач роками лежить у шухляді без підключення, користувачі закономірно хвилюються: чи не "помре" він сам по собі і чи не зникне інформація.

Чи може флешка зламатися, якщо її довго не використовувати

Сам факт невикористання зазвичай не ламає USB-накопичувач. Найчастіше фізичні поломки трапляються через зношування роз'єму або проблеми з контролером — і це радше наслідок активної експлуатації, а не того, що флешка довго лежала без діла.

Водночас у флешпам'яті можливі інші ризики: з часом заряд у комірках може поступово розсіюватися, а самі комірки — деградувати. Якщо таке станеться, дані можуть частково стертися або пошкодитися. На практиці строк збереження інформації без живлення залежить від типу пам'яті, віку накопичувача та якості конкретної моделі.

Якісні флешки здатні зберігати інформацію десятиліттями, тоді як дешевші варіанти потенційно можуть вийти з ладу значно швидше — інколи вже через кілька місяців.

Скільки можуть зберігатися дані без підключення

Користувачі Reddit, які обговорювали цю тему, пояснювали: пам'ять на флешці працює завдяки заряду, і з часом він слабшає. Тому те, як довго дані залишатимуться доступними, залежить від типу пам'яті та стану самого носія.

Щоб зменшити ризик втрати інформації, в обговоренні радили "освіжати" флешку — періодично перезаписувати файли на носій, наприклад раз на 1-2 місяці. Також пропонують час від часу під'єднувати накопичувач до комп'ютера чи ноутбука, перевіряти файли і в такий спосіб підтримувати його в робочому стані.

При цьому багато учасників дискусії розповідали, що запускали старі флешки після тривалої перерви — і вони відкривалися навіть через 5, 10 або 15 років. Але навіть за таких історій користувачі не радять покладатися на USB-накопичувач як на єдине місце зберігання важливих даних: інформацію варто дублювати в хмарі або на інших носіях, адже ризик раптової відмови все одно існує.

