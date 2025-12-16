Чи можна під'єднати USB 2.0 у порт USB 3.0 — якою буде швидкість

USB-кабель. Фото: Unsplash

Більшість користувачів звикли, що USB — "універсальна" шина, тож будь-який кабель має працювати в будь-якому порту. І це справді так: якщо форма роз'єму збігається, старий кабель USB 2.0 спокійно працюватиме в новому порту USB 3.1, але зі своїми обмеженнями.

Що втрачає користувач, підключаючи USB 2.0 у порт USB 3.1

USB з'явився ще у 1996 році й з того часу пережив кілька поколінь, від ранніх версій до сучасного USB4. Але головний принцип залишився: усі порти USB новіших стандартів (2.0, 3.1, USB4) сумісні зі звичайними кабелями USB Type-A.

Якщо під'єднати кабель USB 2.0 до порту USB 3.1, система працюватиме без проблем, але обмін даними та передавання енергії відбуватимуться на рівні саме USB 2.0. Це означає швидкість до 480 Мбіт/с і стандартну потужність близько 2,5 Вт. У реальному житті це виражається в повільнішому копіюванні файлів між пристроями та у повільнішому заряджанні гаджетів, зокрема сучасних смартфонів і планшетів.

Для порівняння, USB 3.1 підтримує швидкість до 10 Гбіт/с і може забезпечувати живлення до 100 Вт і якщо під'єднати кабель USB 3.1 до порту USB 2.0, швидкість і потужність усе одно будуть на рівні 2.0.

Єдине, що справді може завадити підключенню, — невідповідність форми конекторів. Наприклад, кабель з USB Type-C не вставити в порт USB Type-A без перехідника, навіть якщо за стандартом обидва підтримують сумісні режими роботи.

