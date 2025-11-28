Головні міфи про USB-C — чому однакові порти працюють по-різному

Кабель формату Type-C. Фото: Unsplash

USB-C сьогодні є майже на кожному новому гаджеті — від смартфонів до ноутбуків, значною мірою завдяки вимогам ЄС, які змусили виробників, включно з Apple, відмовитися від власних роз'ємів. Водночас універсальний роз'єм не означає однакові можливості: різні версії USB та додаткові стандарти створили чимало хибних уявлень про те, що "вміє" порт USB-C.

Чому однаковий роз'єм не гарантує однакові можливості

Через популярність USB-C виникло кілька міфів. Насправді ж усе залежить від конкретної реалізації стандарту, версії специфікацій і того, які функції виробник увімкнув у пристрої.

Перший міф: усі порти USB-C однакові

Поширене переконання, що якщо роз'єм має форму USB-C, то всі такі порти працюють однаково. Насправді USB-C описує лише фізичну форму конектора — компактний, симетричний овальний роз'єм, який можна вставляти будь-яким боком.

Усе, що "відрізняє" один порт від іншого, ховається під оболонкою — це версія специфікації USB, яку підтримує пристрій. Перші порти USB-C працювали на базі USB 2.0, далі з'явилися нові покоління: USB 3.0, 3.1 Gen 1/3.2 Gen 1, 3.1 Gen 2/3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2x2, USB4 версії 1 та вже USB4 версії 2. Всі вони відрізняються швидкістю передачі даних.

Другий міф: будь-який USB-C підтримує швидку зарядку

Ще одна помилка — вважати, що наявність порту USB-C автоматично означає швидку зарядку. Справді, більшість сучасних пристроїв з таким роз'ємом заряджаються швидше, але це не властивість самого конектора, а результат підтримки певних стандартів живлення.

За швидке заряджання відповідає протокол USB Power Delivery (USB PD). Водночас частина портів USB-C досі використовує старий стандарт USB Battery Charging, який може забезпечити лише до 7,5 Вт потужності.

Навіть якщо пристрій підтримує USB PD, це не означає, що він здатен видавати максимум у 240 Вт — таку потужність забезпечує лише специфікація USB PD 3.1.

Третій міф: USB-C і Thunderbolt — це одне й те саме

Плутанина посилилася з появою Thunderbolt 3, коли Intel та Apple перевели цей стандарт на конектор USB-C. Зовні порт Thunderbolt 3 або 5 має вигляд звичайного USB-C, тож легко вирішити, що це "одна й та сама технологія".

Насправді Thunderbolt — окремий стандарт, який просто використовує USB-C як фізичний роз'єм. Він більш жорстко стандартизований: якщо на корпусі вказано Thunderbolt 5, користувач може розраховувати на 80 Гбіт/с двосторонньої передачі даних, заряджання щонайменше на 140 Вт, а також підключення до двох моніторів 8K/60 Гц або трьох 4K/144 Гц.

Через Thunderbolt також можна під'єднати зовнішні відеокарти та інші PCIe-пристрої. Для звичайного USB-C навіть із підтримкою USB4 Version 2.0 немає гарантії, що всі функції стандарту будуть реалізовані виробником. Відрізнити Thunderbolt-порт від звичайного USB-C допомагає невеликий значок блискавки біля роз'єму.

Четвертий міф: будь-який USB-C може виводити відео

USB-C часто подається як "універсальний" роз'єм для всього — даних, живлення, аудіо й відео. Це породило уявлення, що кожен порт USB-C можна без проблем використати для підключення монітора чи телевізора. Однак це не завжди працює.

Щоб USB-C міг виводити зображення, порт має підтримувати режим Alternate Mode, або бути портом Thunderbolt. У випадку USB-C це може бути HDMI Alt Mode або DisplayPort Alt Mode. Водночас HDMI Alt Mode майже не прижився й фактично припинив існування, тому для сучасних пристроїв критичною є підтримка саме DisplayPort Alt Mode.

Ноутбук або монітор повинні мати хоча б один порт Thunderbolt або USB-C з DisplayPort Alt Mode, щоб під'єднати дисплей через USB. Саме тому перед покупкою варто уважно дивитися не лише на форму порту, а й на його реальні характеристики, зазначені виробником.

Нагадаємо, довжина USB-кабелю справді має значення: що він довший, то сильніше слабшає сигнал. У результаті швидкість передавання даних падає, а процес заряджання може затягуватися помітно довше.

Також ми писали, що USB ми використовуємо щодня, але часто навіть не звертаємо уваги на маленькі елементи конструкції. Наприклад, на два квадратні прорізи на штекері Type-A.