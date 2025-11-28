Главные мифы о USB-C — почему одинаковые порты работают по-разному

Кабель формата Type-C. Фото: Unsplash

USB-C сегодня есть почти на каждом новом гаджете — от смартфонов до ноутбуков, во многом благодаря требованиям ЕС, которые заставили производителей, включая Apple, отказаться от собственных разъемов. В то же время универсальный разъем не означает одинаковые возможности: различные версии USB и дополнительные стандарты создали немало ложных представлений о том, что "умеет" порт USB-C.

Об этом пишет BGR.

Почему одинаковый разъем не гарантирует одинаковые возможности

Из-за популярности USB-C возникло несколько мифов. На самом же деле все зависит от конкретной реализации стандарта, версии спецификаций и того, какие функции производитель включил в устройства.

Первый миф: все порты USB-C одинаковы

Распространено убеждение, что если разъем имеет форму USB-C, то все такие порты работают одинаково. На самом деле USB-C описывает только физическую форму коннектора — компактный, симметричный овальный разъем, который можно вставлять любой стороной.

Все, что "отличает" один порт от другого, скрывается под оболочкой — это версия спецификации USB, которую поддерживает устройство. Первые порты USB-C работали на базе USB 2.0, далее появились новые поколения: USB 3.0, 3.1 Gen 1/3.2 Gen 1, 3.1 Gen 2/3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2x2, USB4 версии 1 и уже USB4 версии 2. Все они отличаются скоростью передачи данных.

Второй миф: любой USB-C поддерживает быструю зарядку

Еще одно заблуждение — считать, что наличие порта USB-C автоматически означает быструю зарядку. Действительно, большинство современных устройств с таким разъемом заряжаются быстрее, но это не свойство самого коннектора, а результат поддержки определенных стандартов питания.

За быструю зарядку отвечает протокол USB Power Delivery (USB PD). В то же время часть портов USB-C до сих пор использует старый стандарт USB Battery Charging, который может обеспечить лишь до 7,5 Вт мощности.

Даже если устройство поддерживает USB PD, это не означает, что оно способно выдавать максимум в 240 Вт — такую мощность обеспечивает только спецификация USB PD 3.1.

Третий миф: USB-C и Thunderbolt - это одно и то же

Путаница усилилась с появлением Thunderbolt 3, когда Intel и Apple перевели этот стандарт на коннектор USB-C. Внешне порт Thunderbolt 3 или 5 выглядит как обычный USB-C, поэтому легко решить, что это "одна и та же технология".

На самом деле Thunderbolt — отдельный стандарт, который просто использует USB-C в качестве физического разъема. Он более жестко стандартизирован: если на корпусе указано Thunderbolt 5, пользователь может рассчитывать на 80 Гбит/с двусторонней передачи данных, зарядку минимум на 140 Вт, а также подключение к двум мониторам 8K/60 Гц или трем 4K/144 Гц.

Через Thunderbolt также можно подключить внешние видеокарты и другие PCIe-устройства. Для обычного USB-C даже с поддержкой USB4 Version 2.0 нет гарантии, что все функции стандарта будут реализованы производителем. Отличить Thunderbolt-порт от обычного USB-C помогает небольшой значок молнии возле разъема.

Четвертый миф: любой USB-C может выводить видео

USB-C часто подается как "универсальный" разъем для всего — данных, питания, аудио и видео. Это породило представление, что каждый порт USB-C можно без проблем использовать для подключения монитора или телевизора. Однако это не всегда работает.

Чтобы USB-C мог выводить изображение, порт должен поддерживать режим Alternate Mode, или быть портом Thunderbolt. В случае USB-C это может быть HDMI Alt Mode или DisplayPort Alt Mode. В то же время HDMI Alt Mode почти не прижился и фактически прекратил существование, поэтому для современных устройств критичной является поддержка именно DisplayPort Alt Mode.

Ноутбук или монитор должны иметь хотя бы один порт Thunderbolt или USB-C с DisplayPort Alt Mode, чтобы подключить дисплей через USB. Именно поэтому перед покупкой стоит внимательно смотреть не только на форму порта, но и на его реальные характеристики, указанные производителем.

Напомним, длина USB-кабеля действительно имеет значение: чем он длиннее, тем сильнее ослабевает сигнал. В результате скорость передачи данных падает, а процесс зарядки может затягиваться заметно дольше.

Также мы писали, что USB мы используем ежедневно, но часто даже не обращаем внимания на маленькие элементы конструкции. Например, на две квадратные прорези на штекере Type-A.