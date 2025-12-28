USB-флешка несколько лет лежит без дела — исчезнут ли данные с нее

USB-флешка на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Проверенные временем USB-флешки до сих пор остаются удобным способом перенести файлы или сохранить копии данных. Но если накопитель годами лежит в ящике без подключения, пользователи закономерно волнуются: не "умрет" ли он сам по себе и не исчезнет ли информация.

Может ли флешка сломаться, если ее долго не использовать

Сам факт неиспользования обычно не ломает USB-накопитель. Чаще всего физические поломки случаются из-за износа разъема или проблем с контроллером — и это скорее следствие активной эксплуатации, а не того, что флешка долго лежала без дела.

В то же время во флеш-памяти возможны другие риски: со временем заряд в ячейках может постепенно рассеиваться, а сами ячейки — деградировать. Если такое произойдет, данные могут частично стереться или повредиться. На практике срок сохранения информации без питания зависит от типа памяти, возраста накопителя и качества конкретной модели.

Качественные флешки способны хранить информацию десятилетиями, тогда как дешевые варианты потенциально могут выйти из строя значительно быстрее — иногда уже через несколько месяцев.

Сколько могут храниться данные без подключения

Пользователи Reddit, которые обсуждали эту тему, объясняли: память на флешке работает благодаря заряду, и со временем он ослабевает. Поэтому то, как долго данные будут оставаться доступными, зависит от типа памяти и состояния самого носителя.

Чтобы уменьшить риск потери информации, в обсуждении советовали "освежать" флешку — периодически перезаписывать файлы на носитель, например раз в 1-2 месяца. Также предлагают время от времени подключать накопитель к компьютеру или ноутбуку, проверять файлы и таким образом поддерживать его в рабочем состоянии.

При этом многие участники дискуссии рассказывали, что запускали старые флешки после длительного перерыва — и они открывались даже через 5, 10 или 15 лет. Но даже при таких историях пользователи не советуют полагаться на USB-накопитель как на единственное место хранения важных данных: информацию стоит дублировать в облаке или на других носителях, ведь риск внезапного отказа все равно существует.

