Как перенести фото с iPhone на флешку — полная инструкция без компьютера

Чтобы перенести фото и видео с iPhone на USB-флешку, достаточно правильно подобрать носитель и проверить, совместима ли его файловая система с iOS. Далее все сводится к нескольким простым шагам — без компьютера и лишних настроек.

Какую флешку выбрать для iPhone и что нужно знать о портах

USB-флешка остается универсальным способом сохранить данные с iPhone на устройства, которые не принадлежат к экосистеме Apple. Ее можно подключить к компьютеру на Windows, Android-смартфона, телевизора и большинства устройств с USB-портом.

В то же время не каждая флешка заработает с iPhone сразу. Важно, чтобы:

был правильный разъем (или соответствующий адаптер);

вы знали, как найти и открыть флешку в системе после подключения.

До серий iPhone 14 и более старых Apple использовала фирменный порт Lightning. В таком случае нужна флешка со встроенным Lightning-разъемом или совместимый адаптер Lightning-USB.

Начиная с iPhone 15, компания перешла на USB-C. Это позволило напрямую подключать многие стандартные USB-C-устройства без дополнительных аксессуаров.

Как перенести фото и видео без дополнительных приложений

Если у вашей флешки нет собственного приложения-компаньона, можно обойтись стандартными средствами iOS.

Для работы с документами:

подключите флешку непосредственно к iPhone;

откройте приложение "Файлы" и перейдите во вкладку "Просматривать";

в разделе "Локации" выберите флешку;

зайдите в "On My iPhone" или iCloud Drive, нажмите "Выбрать", отметьте нужные файлы;

выберите "Переместить" — "Копировать" и укажите флешку как место назначения.

Чтобы перенести фото и видео:

откройте приложение "Фото";

нажмите "Выбрать", отметьте нужные снимки и ролики;

нажмите "Поделиться" — "Сохранить в Файлы";

в разделе "Локации" выберите вашу флешку и нажмите "Сохранить".

После этого медиафайлы окажутся на флешке и будут доступны на других устройствах через USB.

Как подключить обычную USB-A флешку к iPhone

Если у вас стандартная флешка с разъемом USB-A, без адаптера не обойтись.

Для iPhone с USB-C понадобится кабель или адаптер USB-C — USB-A (USB 3).

Для iPhone с Lightning нужен адаптер Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Далее порядок действий таков:

подсоедините адаптер к iPhone;

подключите USB-флешку к адаптеру;

если адаптер имеет порт питания, подключите к нему зарядное устройство iPhone;

откройте приложение "Файлы", найдите флешку в "Локациях" и перенесите нужные файлы описанными выше способами.

Если при подключении через адаптер появляется сообщение "Этот аксессуар использует слишком много энергии", это означает, что флешка или адаптер потребляют больше энергии, чем может отдать iPhone. В таком случае нужно подключить зарядное устройство iPhone к порту питания адаптера.

Если флешка не отображается в приложении "Файлы", чаще всего причина в файловой системе. Для корректной работы с iOS накопитель должен быть отформатирован как APFS, exFAT или MS-DOS (FAT32).

