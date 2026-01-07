Видео
Україна
Видео

Никогда не подключайте эти пять USB-устройств к вашему смартфону

Никогда не подключайте эти пять USB-устройств к вашему смартфону

Дата публикации 7 января 2026 14:24
Опасные USB-устройства — что не стоит подключать к смартфону
USB-кабель рядом с зарядным портом смартфона. Фото: Unsplash

USB-порт в смартфоне давно перестал быть только "для зарядки": через него подключают накопители, внешние диски, OTG-аксессуары и различные гаджеты. Но любое непроверенное или несертифицированное устройство может не только ухудшить состояние батареи, но и создать риски для ваших данных.

О том, что не стоит подключать к вашему смартфону, пишет BGR.



Нечестные "супербыстрые" зарядки без сертификации

Многие флагманы на Android и iPhone обычно поддерживают быструю зарядку на уровне 30-45 Вт, а некоторые модели — 100 Вт и более. Для этого используется USB Power Delivery (PD), который согласовывает безопасные параметры напряжения и тока между телефоном и зарядным устройством, поэтому полная зарядка часто занимает примерно 50-70 минут.

На фоне этого на рынке попадаются дешевые адаптеры с обещаниями 60-120 Вт и "зарядки за несколько минут". Они действительно могут быстрее поднимать проценты на старте, но из-за слабого контроля тока и температуры способны перегревать смартфон, вредить аккумулятору и даже повреждать внутренние компоненты. В худших сценариях проблемы с регуляцией напряжения могут "добить" порт зарядки и привести к оплавлению розеток или выключателей.

Дешевые кабели для зарядки

Кабель — самый употребляемый аксессуар, и именно на нем часто экономят. Дешевые провода без надлежащих сертификаций вроде MFi для iPhone или USB-IF для Android могут хуже выдерживать стабильную подачу питания и контроль нагрева. Это повышает вероятность перегрева во время зарядки, а со временем — ускоряет деградацию батареи и создает риски для зарядного контроллера, ремонт которого может быть дорогим.

Дополнительный нюанс — качество посадки коннектора: у "ноунейм" кабелей штекер может сидеть криво или слишком туго, из-за чего порт изнашивается быстрее.

Публичные зарядные станции в кафе, аэропортах и отелях

USB-станции со встроенными кабелями или портами действительно спасают, когда повербанка нет, а заряд критически низкий. В то же время это — потенциальная угроза безопасности из-за "juice jacking": ситуации, когда злоумышленники могут скомпрометировать USB-порт, заразить смартфон вредоносным ПО и попытаться похитить данные — от паролей до банковской информации.

Хотя современные Android и iOS обычно показывают запрос на разрешение передачи данных, в некоторых случаях защиту могут обойти.

Неизвестные USB-накопители и внешние диски

USB-C в смартфоне часто используют для передачи файлов через OTG-флешки или поддерживаемые внешние накопители — это удобно, когда внутренней памяти не хватает. Но подключение непроверенных носителей может быть опасным из-за риска вредоносного ПО, которое способно скомпрометировать личные данные, банковскую информацию и пароли. Также частое использование OTG-флешки может ускорять износ порта зарядки.

Внешние жесткие диски несут еще одну проблему: смартфон может не обеспечить им достаточное питание, что чревато сбоями и повреждением данных. Даже если диск заработает, он может быстро "высасывать" заряд, вызывать нагрев и создавать дополнительную нагрузку на электронику.

Дешевые USB-гаджеты без сертификации

Магазины переполнены мелкими аксессуарами, которые подключаются прямо к порту: мини-вентиляторы, LED-подсветки, эндоскоп-камеры, "игрушечные" пылесосы. Они скорее выглядят как гаджеты "на раз", но в большинстве случаев не имеют сертификации и могут нанести вред. Часть таких устройств потребляет больше энергии, чем USB-порт смартфона рассчитан отдать, из-за чего возрастает нагрев и риск повреждения зарядной цепи, а в худших случаях — других компонентов.

Напомним, перенести фото и видео с iPhone на USB-флешку можно без компьютера — достаточно подобрать совместимый носитель и убедиться, что его файловая система поддерживается iOS. Далее процесс сводится к нескольким простым действиям без сложных настроек.

Также мы писали, что привычные USB-флешки до сих пор остаются удобным способом переноса и хранения данных. В то же время у пользователей часто возникает вопрос: не теряет ли накопитель информацию, если годами лежит без использования, и насколько безопасно хранить на нем важные файлы.

порт гаджеты смартфон безопасность полезные советы USB
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
