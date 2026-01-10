AirPlay на iPhone может угрожать безопасности — как его отключить

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Функция AirPlay в iPhone может стать слабым местом, если смартфон настроен на автоматические подключения к сторонним устройствам. Эксперты по цифровой безопасности предупреждают: в таком режиме злоумышленники способны попытаться получить доступ к личным данным, банковским реквизитам и фото.

В чем риск и как его убрать

Проблема связана не с самим AirPlay, а с тем, что он может пытаться соединяться с устройствами без участия владельца. Любое активное беспроводное соединение, которое работает "в фоне" и без вашего контроля, повышает риск атаки.

Основатель консалтинговой компании Secure Ideas Кевин Такетт обращает внимание на излишнюю "коммуникабельность" смартфона: когда функция включена без надобности, это создает дополнительную плоскость для злоумышленников. По его мнению, безопаснее выключать ее или переводить в режим ручного подтверждения, если AirPlay не используется постоянно.

Руководитель Parameter Security Дэйв Гронистер описывает возможный сценарий атаки: хакер может создать фальшивое устройство, которое маскируется под легитимный AirPlay-сигнал. Если iPhone настроен на автоподключение, он способен попытаться соединиться с таким устройством без запроса к пользователю. Далее злоумышленник может воспользоваться уязвимостью в системе и передать вредоносный код, получив доступ к файлам, сообщениям и приложениям без подтверждения владельца.

Отдельно эксперты отмечают, что развитие искусственного интеллекта упрощает подобные манипуляции, поэтому привычка контролировать беспроводные подключения становится частью базовой цифровой гигиены.

Чтобы уменьшить риск, AirPlay советуют перевести из автоматического режима в ручной. Для этого откройте "Параметры" — "Общие" — "AirPlay и непрерывность" — "Автоматический AirPlay" и измените значение с "Автоматически" на "Никогда" или "Запрашивать". Вариант "Спрашивать" позволяет подтверждать каждое подключение и существенно снижает шанс незаметного взлома.

Напомним, USB-порт смартфона давно используется не только для зарядки — через него подключают флешки, внешние диски, OTG-аксессуары и другие устройства. При этом несертифицированные или сомнительные гаджеты могут навредить аккумулятору и поставить под угрозу безопасность личных данных.

Также мы писали, что внезапные торможения Android-смартфона, навязчивая реклама или появление неизвестных приложений часто сигнализируют о заражении вредоносным ПО. В таком случае важно как можно скорее ограничить доступ вируса к сети и удалить подозрительный софт.