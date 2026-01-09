19 років першому iPhone — як смартфон Apple у 2007 році змінив ринок

В руках смартфон Apple iPhone першого покоління. Фото: кадр з відео/YouTube

Минуло 19 років відтоді, як 9 січня 2007 року на Macworld у Сан-Франциско Стів Джобс представив перший iPhone. Тоді цей пристрій фактично перезапустив уявлення про те, яким має бути мобільний телефон, і задав напрямок для всього ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, яким був перший смартфон Apple.

Реклама

Читайте також:

Яким був перший iPhone

Оригінальний iPhone отримав 3,5-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 320x480 пікселів, одну 2-мегапіксельну камеру та працював на iOS 1, яка тоді називалася iPhone OS. Для свого часу набір характеристик мав сміливий вигляд: від 4 до 16 ГБ вбудованої пам'яті та 128 МБ оперативної.

В руках найперший iPhone компанії Apple. Фото: GrantMeStrength/Flickr

Ключовою зміною став сенсорний екран без стилуса й відмова від фізичної клавіатури. Це зробило керування простішим і зрозумілішим, а сам формат смартфона — ближчим до масового користувача.

Початкова версія системи була максимально мінімалістичною: телефон, SMS, браузер Safari, календар, iPod-плеєр, камера та калькулятор. Жодного App Store тоді ще не існувало — магазин застосунків з'явився лише разом з iOS 2 у 2008 році. Налаштувань також було небагато, а звичні сьогодні функції на кшталт копіювання і вставлення додали значно пізніше.

Попри простоту, саме ця основа сформувала логіку майбутніх поколінь iOS — з акцентом на інтерфейс і зручність.

Чим вирізняється актуальний iPhone

Сьогодні в лінійці базових моделей головним став iPhone 17. У нього більший 6,3-дюймовий OLED-дисплей, а також адаптивна частота оновлення до 120 Гц (ProMotion), яка раніше була переважно фішкою Pro-серії.

Актуальний Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

За продуктивність відповідає чип A19, а в камерах Apple зробила ставку на 48-мегапіксельну Dual Fusion систему та оновлену фронтальну камеру (Center Stage). Базова комплектація зі сховищем стартує з 256 ГБ.

Актуальна версія операційної системи для iPhone — iOS 26. Вона отримала оновлення дизайну й "інтелектуальні" можливості, побудовані навколо Apple Intelligence з акцентом на приватність.

З цієї точки різниця між першим iPhone і сучасними моделями вже не тільки в "залізі". Смартфон перетворився з пристрою для дзвінків і музики на універсальний інструмент для щоденних задач, роботи та творчості — і саме цей напрямок ринку колись запустив iPhone 2007 року.

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші знімки складаного смартфона, який інсайдер Ice Universe називає iPhone Fold. Пристрій показали в руках користувача — у складеному та розгорнутому стані, однак поки що неясно, чи йдеться про робочий прототип, чи лише демонстраційний макет.

Також ми писали, що наприкінці грудня Apple запустила нову рекламну кампанію trade-in із пропозицією обміняти старий iPhone на новий із доплатою. У матеріалах компанія фактично натякає, що оптимальний термін оновлення смартфона становить приблизно три роки.