Главная Технологии Как выглядел легендарный первый iPhone в 2007 году

Как выглядел легендарный первый iPhone в 2007 году

Ua en ru
Дата публикации 9 января 2026 11:41
19 лет первому iPhone — как смартфон Apple в 2007 году изменил рынок
В руках смартфон Apple iPhone первого поколения. Фото: кадр из видео/YouTube

Прошло 19 лет с тех пор, как 9 января 2007 года на Macworld в Сан-Франциско Стив Джобс представил первый iPhone. Тогда это устройство фактически перезапустило представление о том, каким должен быть мобильный телефон, и задало направление для всего рынка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, каким был первый смартфон Apple.

Читайте также:

Каким был первый iPhone

Оригинальный iPhone получил 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 320x480 пикселей, одну 2-мегапиксельную камеру и работал на iOS 1, которая тогда называлась iPhone OS. Для своего времени набор характеристик выглядел смело: от 4 до 16 ГБ встроенной памяти и 128 МБ оперативной.

Самый первый iPhone в истории
В руках самый первый iPhone компании Apple. Фото: GrantMeStrength/Flickr

Ключевым изменением стал сенсорный экран без стилуса и отказ от физической клавиатуры. Это сделало управление более простым и понятным, а сам формат смартфона — ближе к массовому пользователю.

Начальная версия системы была максимально минималистичной: телефон, SMS, браузер Safari, календарь, iPod-плеер, камера и калькулятор. Никакого App Store тогда еще не существовало — магазин приложений появился только вместе с iOS 2 в 2008 году. Настроек также было немного, а привычные сегодня функции вроде копирования и вставки добавили значительно позже.

Несмотря на простоту, именно эта основа сформировала логику будущих поколений iOS — с акцентом на интерфейс и удобство.

Чем отличается актуальный iPhone

Сегодня в линейке базовых моделей главным стал iPhone 17. У него более крупный 6,3-дюймовый OLED-дисплей, а также адаптивная частота обновления до 120 Гц (ProMotion), которая ранее была преимущественно фишкой Pro-серии.

Смартфон Apple iPhone 17 Pro
Актуальный Apple iPhone 17 Pro актуальный iPhone 17. Фото: Unsplash

За производительность отвечает чип A19, а в камерах Apple сделала ставку на 48-мегапиксельную Dual Fusion систему и обновленную фронтальную камеру (Center Stage). Базовая комплектация с хранилищем стартует с 256 ГБ.

Актуальная версия операционной системы для iPhone — iOS 26. Она получила обновление дизайна и "интеллектуальные" возможности, построенные вокруг Apple Intelligence с акцентом на приватность.

С этой точки разница между первым iPhone и современными моделями уже не только в "железе". Смартфон превратился из устройства для звонков и музыки в универсальный инструмент для ежедневных задач, работы и творчества — и именно это направление рынка когда-то запустил iPhone 2007 года.

Напомним, в сети появились первые снимки складного смартфона, который инсайдер Ice Universe называет iPhone Fold. Устройство показали в руках пользователя — в сложенном и развернутом состоянии, однако пока неясно, идет ли речь о рабочем прототипе или лишь демонстрационном макете.

Также мы писали, что в конце декабря Apple запустила новую рекламную кампанию trade-in с предложением обменять старый iPhone на новый с доплатой. В материалах компания фактически намекает, что оптимальный срок обновления смартфона составляет примерно три года.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
