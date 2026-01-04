Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple начнет 2026 год с новых Mac и iOS — что покажут в январе

Apple начнет 2026 год с новых Mac и iOS — что покажут в январе

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 12:32
Apple готовит волну анонсов в январе 2026 — что ожидать
Логотип компании Apple на фасаде здания. Фото: Unsplash

Apple может начать 2026 год с заметной волны анонсов уже в январе. Среди наиболее вероятных премьер — обновление Mac и очередной пакет системных апдейтов для iPhone и других устройств.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Что представит Apple в январе

Ближайшим крупным обновлением в линейке Mac называют новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max. Базовую 14-дюймовую модель с M5 Apple выпустила в октябре, а старшие конфигурации тогда так и не появились — теперь их выход ожидают именно в этом месяце. Кроме прироста производительности, заметных изменений в дизайне или концепции пока не прогнозируют.

Отдельно обсуждают еще один потенциальный дебют в Mac-линейке — новый, более дешевый MacBook на A18 Pro, то есть на процессоре уровня iPhone 16 Pro. Такой шаг стал бы первым случаем использования "айфоновского" чипа в компьютере Mac. Ориентировочно устройство может стоить значительно меньше 1 000 долларов, получить 12,9-дюймовый дисплей, а среди возможных цветов упоминается серебристый, синий, розовый и желтый.

Параллельно в планах Apple на первый квартал фигурируют MacBook Air с M5, обновленные iPad Air и базовый iPad, но по привычному графику такие релизы чаще приходятся на март. На середину года компании приписывают работу над новыми Mac mini и Mac Studio, а iPhone 17e в предварительных ожиданиях привязывают к февралю.

В то же время два продукта, которые давно "ходят" по слухам, остаются самыми непредсказуемыми по срокам — новый AirTag и новый Apple TV. Их релиз обсуждают уже длительное время, но конкретного месяца все еще нет.

Кроме железа, январь может принести и очередные обновления программного обеспечения. iOS 26.3 уже тестируется в бета-версиях, а типичный для Apple цикл указывает на релиз для всех пользователей в январе. Апдейт не выглядит масштабным, но должен получить несколько заметных изменений — в частности систему для более удобного перехода между iPhone и Android с переносом данных, а также пакет нововведений для ЕС, который затрагивает, среди прочего, пересылку уведомлений, "близкое" соединение и работу сторонних аксессуаров вроде смарт-часов и наушников.

Напомним, Apple внесла iPhone 11 Pro в список "винтажных" устройств, что постепенно ограничивает официальный ремонт в сервисных центрах. Вместе с этим статус получили Apple Watch Series 5 и еще несколько моделей.

Также мы писали, что Apple срочно выпустила обновление безопасности для устранения двух "нулевых" уязвимостей, которые уже использовались в целевых атаках. В компании отметили, что речь идет о сложных операциях, характерных скорее для шпионского ПО, чем для массовых взломов.

Apple MacBook гаджеты технологии презентация обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации