Apple готовит волну анонсов в январе 2026 — что ожидать

Apple может начать 2026 год с заметной волны анонсов уже в январе. Среди наиболее вероятных премьер — обновление Mac и очередной пакет системных апдейтов для iPhone и других устройств.

Что представит Apple в январе

Ближайшим крупным обновлением в линейке Mac называют новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max. Базовую 14-дюймовую модель с M5 Apple выпустила в октябре, а старшие конфигурации тогда так и не появились — теперь их выход ожидают именно в этом месяце. Кроме прироста производительности, заметных изменений в дизайне или концепции пока не прогнозируют.

Отдельно обсуждают еще один потенциальный дебют в Mac-линейке — новый, более дешевый MacBook на A18 Pro, то есть на процессоре уровня iPhone 16 Pro. Такой шаг стал бы первым случаем использования "айфоновского" чипа в компьютере Mac. Ориентировочно устройство может стоить значительно меньше 1 000 долларов, получить 12,9-дюймовый дисплей, а среди возможных цветов упоминается серебристый, синий, розовый и желтый.

Параллельно в планах Apple на первый квартал фигурируют MacBook Air с M5, обновленные iPad Air и базовый iPad, но по привычному графику такие релизы чаще приходятся на март. На середину года компании приписывают работу над новыми Mac mini и Mac Studio, а iPhone 17e в предварительных ожиданиях привязывают к февралю.

В то же время два продукта, которые давно "ходят" по слухам, остаются самыми непредсказуемыми по срокам — новый AirTag и новый Apple TV. Их релиз обсуждают уже длительное время, но конкретного месяца все еще нет.

Кроме железа, январь может принести и очередные обновления программного обеспечения. iOS 26.3 уже тестируется в бета-версиях, а типичный для Apple цикл указывает на релиз для всех пользователей в январе. Апдейт не выглядит масштабным, но должен получить несколько заметных изменений — в частности систему для более удобного перехода между iPhone и Android с переносом данных, а также пакет нововведений для ЕС, который затрагивает, среди прочего, пересылку уведомлений, "близкое" соединение и работу сторонних аксессуаров вроде смарт-часов и наушников.

Напомним, Apple внесла iPhone 11 Pro в список "винтажных" устройств, что постепенно ограничивает официальный ремонт в сервисных центрах. Вместе с этим статус получили Apple Watch Series 5 и еще несколько моделей.

Также мы писали, что Apple срочно выпустила обновление безопасности для устранения двух "нулевых" уязвимостей, которые уже использовались в целевых атаках. В компании отметили, что речь идет о сложных операциях, характерных скорее для шпионского ПО, чем для массовых взломов.