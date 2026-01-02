Apple признала iPhone 11 Pro винтажным — что изменится для пользователей

На столе смартфон Apple iPhone 11 Pro. Фото: Unsplash

Apple добавила iPhone 11 Pro в перечень "винтажных" устройств, что означает постепенное сворачивание доступности ремонта в официальных сервисах. Вместе с ним в списке появились Apple Watch Series 5 и еще несколько моделей.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что означает статус "vintage" и как он влияет на ремонт

Apple ведет отдельный список продуктов со статусами vintage и obsolete — он объясняет, для каких устройств компания еще может обеспечивать ремонт и запчасти, а для каких уже нет. Статус vintage присваивают, когда прошло более пяти лет с момента, как продукт перестали продавать. Obsolete — это отметка после семи лет от снятия с продажи.

Разница практическая: "устаревшие" (obsolete) устройства больше не подлежат официальному обслуживанию, тогда как "винтажные" (vintage) еще могут ремонтироваться. В то же время само появление в "винтажном" списке сигнализирует, что в ближайшие годы возможности ремонта будут сужаться.

Среди новых "винтажных" позиций Apple называет iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 13-дюймовый MacBook Air (2020) на Intel, iPad Air 3 с модулем Cellular, а также последнюю модель iPhone 8 Plus с накопителем на 128 ГБ.

iPhone 11 Pro выделяется тем, что и в дальнейшем получает актуальные обновления iOS. В то же время это самая старая модель iPhone, которая может работать с iOS 26.

Сейчас владельцы iPhone 11 Pro еще могут обращаться в Apple по поводу ремонта, однако статус vintage означает, что до перехода в категорию obsolete остается примерно два года. После этого официальное сервисное обслуживание для модели станет недоступным.

