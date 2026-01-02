Apple визнала iPhone 11 Pro вінтажним — що зміниться для користувачів

На столі смартфон Apple iPhone 11 Pro. Фото: Unsplash

Apple додала iPhone 11 Pro до переліку "вінтажних" пристроїв, що означає поступове згортання доступності ремонту в офіційних сервісах. Разом із ним у списку з'явилися Apple Watch Series 5 та ще кілька моделей.

Що означає статус "vintage" і як він впливає на ремонт

Apple веде окремий список продуктів зі статусами vintage і obsolete — він пояснює, для яких пристроїв компанія ще може забезпечувати ремонт і запчастини, а для яких уже ні. Статус vintage присвоюють, коли минуло понад п'ять років із моменту, як продукт перестали продавати. Obsolete — це позначка після семи років від зняття з продажу.

Різниця практична: "застарілі" (obsolete) пристрої більше не підлягають офіційному обслуговуванню, тоді як "вінтажні" (vintage) ще можуть ремонтуватися. Водночас сама поява в "вінтажному" списку сигналізує, що в найближчі роки можливості ремонту звужуватимуться.

Серед нових "вінтажних" позицій Apple називає iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 13-дюймовий MacBook Air (2020) на Intel, iPad Air 3 з модулем Cellular, а також останню модель iPhone 8 Plus із накопичувачем на 128 ГБ.

iPhone 11 Pro виділяється тим, що й надалі отримує актуальні оновлення iOS. Водночас це найстаріша модель iPhone, яка може працювати з iOS 26.

Наразі власники iPhone 11 Pro ще можуть звертатися до Apple щодо ремонту, однак статус vintage означає, що до переходу в категорію obsolete лишається приблизно два роки. Після цього офіційне сервісне обслуговування для моделі стане недоступним.

