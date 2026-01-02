Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple визнала популярний iPhone вінтажним — що це означає

Apple визнала популярний iPhone вінтажним — що це означає

Ua en ru
Дата публікації: 2 січня 2026 10:34
Apple визнала iPhone 11 Pro вінтажним — що зміниться для користувачів
На столі смартфон Apple iPhone 11 Pro. Фото: Unsplash

Apple додала iPhone 11 Pro до переліку "вінтажних" пристроїв, що означає поступове згортання доступності ремонту в офіційних сервісах. Разом із ним у списку з'явилися Apple Watch Series 5 та ще кілька моделей.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама
Читайте також:

Що означає статус "vintage" і як він впливає на ремонт

Apple веде окремий список продуктів зі статусами vintage і obsolete — він пояснює, для яких пристроїв компанія ще може забезпечувати ремонт і запчастини, а для яких уже ні. Статус vintage присвоюють, коли минуло понад п'ять років із моменту, як продукт перестали продавати. Obsolete — це позначка після семи років від зняття з продажу.

Різниця практична: "застарілі" (obsolete) пристрої більше не підлягають офіційному обслуговуванню, тоді як "вінтажні" (vintage) ще можуть ремонтуватися. Водночас сама поява в "вінтажному" списку сигналізує, що в найближчі роки можливості ремонту звужуватимуться.

Серед нових "вінтажних" позицій Apple називає iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 13-дюймовий MacBook Air (2020) на Intel, iPad Air 3 з модулем Cellular, а також останню модель iPhone 8 Plus із накопичувачем на 128 ГБ.

iPhone 11 Pro виділяється тим, що й надалі отримує актуальні оновлення iOS. Водночас це найстаріша модель iPhone, яка може працювати з iOS 26.

Наразі власники iPhone 11 Pro ще можуть звертатися до Apple щодо ремонту, однак статус vintage означає, що до переходу в категорію obsolete лишається приблизно два роки. Після цього офіційне сервісне обслуговування для моделі стане недоступним.

Нагадаємо, у мережі з'явилися нові рендери складаного iPhone, які мають вигляд одних з найреалістичніших за весь час. Разом із ними лунають твердження, що складка на дисплеї буде майже непомітною, що може стати ключовою перевагою пристрою.

Також ми писали, що Apple знову акцентує на приватності та застерігає власників iPhone від використання Google Chrome, просуваючи Safari як безпечніший варіант. Схожі аргументи раніше використовувала й Microsoft, просуваючи свій браузер Edge.

ремонт Apple iPhone смартфон Apple Watch підтримка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації