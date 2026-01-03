Видео
Раз в сколько лет менять iPhone — Apple определила срок

Раз в сколько лет менять iPhone — Apple определила срок

Ua en ru
Дата публикации 3 января 2026 06:32
Apple намекнула, как часто стоит менять iPhone — идеальный срок
Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

В конце декабря Apple запустила новую рекламную волну для программы trade-in, которая предлагает сдать старый iPhone и доплатить за новый. В промо-материалах компания фактически подводит к мысли, что оптимальный цикл обновления смартфона — около трех лет.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Как часто нужно покупать новый iPhone

Кампанию активно продвигали в соцсетях, а скриншотами баннеров поделился блогер в X под ником Nao_9615.

На примерах обмена прослеживается одна логика: между "старой" и "новой" моделью почти всегда три года — iPhone 11 предлагают менять на iPhone 14 Pro, iPhone 12 — на iPhone 15, iPhone 13 — на iPhone 16 Pro, а iPhone 14 Pro — на iPhone 17 Pro.

Все эти пары подчеркивают один и тот же интервал релизов: например, iPhone 11 вышел в 2019 году, тогда как iPhone 14 Pro — в 2022 году. Именно такая "трехлетняя" разница и выглядит ориентиром, на который Apple рассчитывает в коммуникации trade-in.

Реакция пользователей в комментариях оказалась разной. Кто-то пишет, что компания фактически закладывает обновления каждые 3-4 года, а кто-то наоборот, хотел бы менять технику раз в 7-10 лет. Некоторые отмечают, что обновляется ежегодно из-за опасений потерять выгоду при перепродаже старого устройства.

Напомним, Apple внесла iPhone 11 Pro в категорию "винтажных" устройств, из-за чего официальный ремонт постепенно становится менее доступным. В обновленный список также попали Apple Watch Series 5 и несколько других моделей.

Также мы писали, что Apple выпустила срочные патчи безопасности для устранения двух zero-day уязвимостей, которые уже применялись в целевых атаках. В компании отметили, что эти инциденты носили сложный характер и были направлены на отдельных пользователей, скорее напоминая шпионские операции, чем массовые взломы.

Apple iPhone технологии смартфон покупка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
