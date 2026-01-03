Apple натякнула, як часто варто міняти iPhone — ідеальний термін

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Наприкінці грудня Apple запустила нову рекламну хвилю для програми trade-in, яка пропонує здати старий iPhone та доплатити за новий. У промоматеріалах компанія фактично підводить до думки, що оптимальний цикл оновлення смартфона — близько трьох років.

Кампанію активно просували в соцмережах, а скриншотами банерів поділився блогер у X під ніком Nao_9615.

На прикладах обміну простежується одна логіка: між "старою" та "новою" моделлю майже завжди три роки — iPhone 11 пропонують міняти на iPhone 14 Pro, iPhone 12 — на iPhone 15, iPhone 13 — на iPhone 16 Pro, а iPhone 14 Pro — на iPhone 17 Pro.

Усі ці пари підкреслюють один і той самий інтервал релізів: наприклад, iPhone 11 вийшов у 2019 році, тоді як iPhone 14 Pro — у 2022 році. Саме така "трирічна" різниця й має вигляд орієнтира, на який Apple розраховує в комунікації trade-in.

Реакція користувачів у коментарях виявилася різною. Хтось пише, що компанія фактично закладає оновлення кожні 3-4 роки, а хтось навпаки, хотів би міняти техніку раз на 7-10 років. Дехто зазначає, що оновлюється щороку через побоювання втратити вигоду під час перепродажу старого пристрою.

Нагадаємо, Apple внесла iPhone 11 Pro до категорії "вінтажних" пристроїв, через що офіційний ремонт поступово стає менш доступним. До оновленого списку також потрапили Apple Watch Series 5 та кілька інших моделей.

Також ми писали, що Apple випустила термінові патчі безпеки для усунення двох zero-day уразливостей, які вже застосовувалися в цільових атаках. У компанії наголосили, що ці інциденти мали складний характер і були спрямовані на окремих користувачів, радше нагадуючи шпигунські операції, ніж масові злами.