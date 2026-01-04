Apple готує хвилю анонсів у січні 2026 — що очікувати

Логотип компанії Apple на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Apple може розпочати 2026 рік з помітної хвилі анонсів уже в січні. Серед найбільш ймовірних прем'єр — оновлення Mac і черговий пакет системних апдейтів для iPhone та інших пристроїв.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Що представить Apple у січні

Найближчим великим оновленням у лінійці Mac називають нові 14- і 16-дюймові MacBook Pro на чипах M5 Pro та M5 Max. Базову 14-дюймову модель з M5 Apple випустила в жовтні, а старші конфігурації тоді так і не з'явилися — тепер їхній вихід очікують саме цього місяця. Окрім приросту продуктивності, помітних змін у дизайні чи концепції наразі не прогнозують.

Окремо обговорюють ще один потенційний дебют у Mac-лінійці — новий, дешевший MacBook на A18 Pro, тобто на процесорі рівня iPhone 16 Pro. Такий крок став би першим випадком використання "айфонівського" чипа в комп'ютері Mac. Орієнтовно пристрій може коштувати значно менше ніж 1 000 доларів, отримати 12,9-дюймовий дисплей, а серед можливих кольорів згадується сріблястий, синій, рожевий і жовтий.

Паралельно в планах Apple на перший квартал фігурують MacBook Air з M5, оновлені iPad Air і базовий iPad, але за звичним графіком такі релізи частіше припадають на березень. На середину року компанії приписують роботу над новими Mac mini та Mac Studio, а iPhone 17e у попередніх очікуваннях прив'язують до лютого.

Водночас два продукти, які давно "ходять" у чутках, залишаються найбільш непередбачуваними за термінами — новий AirTag і новий Apple TV. Їхній реліз обговорюють уже тривалий час, але конкретного місяця все ще немає.

Окрім заліза, січень може принести й чергові оновлення програмного забезпечення. iOS 26.3 уже тестується в бета-версіях, а типовий для Apple цикл вказує на реліз для всіх користувачів у січні. Апдейт не має вигляд масштабного, але має отримати кілька помітних змін — зокрема систему для зручнішого переходу між iPhone та Android із перенесенням даних, а також пакет нововведень для ЄС, який зачіпає, серед іншого, пересилання сповіщень, "близьке" сполучення та роботу сторонніх аксесуарів на кшталт смартгодинників і навушників.

Нагадаємо, Apple внесла iPhone 11 Pro до списку "вінтажних" пристроїв, що поступово обмежує офіційний ремонт у сервісних центрах. Разом із цим статус отримали Apple Watch Series 5 та ще кілька моделей.

Також ми писали, що Apple терміново випустила оновлення безпеки для усунення двох "нульових" вразливостей, які вже використовувалися в цільових атаках. У компанії зазначили, що йдеться про складні операції, характерні радше для шпигунського ПЗ, ніж для масових зломів.