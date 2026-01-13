Видео
Главная Технологии Старый iPhone стал вирусным в TikTok — почему все снова его хотят

Старый iPhone стал вирусным в TikTok — почему все снова его хотят

Дата публикации 13 января 2026 10:34
iPhone 4 снова в тренде — за что ценят 15-летнюю модель смартфона
Смартфон Apple iPhone 4. Фото: Unsplash

В TikTok резко возросла популярность iPhone 4: пользователям нравится зернистый стиль фото с 5-мегапиксельной камеры, который разительно отличается от снимков современных iPhone с 48 Мп, таких как iPhone 17. В то же время за приятной "эстетикой из прошлого" скрываются ограничения — и вопрос безопасности здесь не единственный.

Об этом пишет Forbes.

Что привлекает в iPhone 4 и какие риски стоит учесть

Смартфон и сегодня кажется легким, тонким и удобным в кармане, а камера не выпирает из корпуса, подчеркивая "стройный" дизайн.

Экран здесь всего 3,5 дюйма, но плотность пикселей до сих пор выглядит внушительно даже спустя годы. Впрочем, сторона безопасности iPhone 4 оставляет значительно меньше пространства для романтики: риски хорошо известны и серьезны, поэтому совет звучит жестко — не привязывать к устройству Apple ID или iCloud и держать подальше любые чувствительные приложения вроде банковских.

Фактически iPhone 4 советуют использовать максимально изолированно: в авиарежиме, без SIM-карты — только как камеру и ни для чего больше.

Впрочем, есть и практические нюансы, которые быстро напоминают о возрасте модели. Аккумулятору уже более 10 лет, так что длительной автономности ждать не стоит. Объем памяти также скромный: от 8 до 32 ГБ в iPhone 4 — хотя 5-мегапиксельные снимки занимают меньше места. В iPhone 4s камера уже на 8 Мп, соответственно файлы "тяжелее", зато доступны конфигурации с хранилищем до 64 ГБ.

Отдельная страница истории — antennagate: в iPhone 4 сжатие корпуса определенным образом могло заметно ухудшать связь. Если пользоваться только Wi-Fi, проблема не так донимает, но в целом эта модель может требовать больше терпения. В iPhone 4s антенный блок переделали.

Добавляет хлопот и 30-контактный разъем зарядки: то, что выглядит милой "детали эпохи", в ежедневном использовании быстро становится неудобным, особенно на фоне Lightning и USB-C, которые подключаются любой стороной.

iPhone 4 в свое время был настоящим прорывом, но сегодня даже в роли "ретро-камеры" он имеет существенные ограничения — и часть из них становится заметной сразу после первого увлечения ностальгией.

Напомним, AirPlay на iPhone может превратиться в уязвимое место, если включено автоматическое соединение с чужими устройствами. Специалисты по кибербезопасности предостерегают: в таком режиме злоумышленники теоретически могут попытаться добраться до личных данных, фото и даже финансовой информации.

Также мы писали, что владельцы некоторых новых моделей iPhone заметили странное поведение смартфонов во время авиаперелетов — корпус якобы начинает раздуваться. Если проблема окажется не единичной, это может свидетельствовать о риске вздутия аккумуляторов и потенциально опасных сценариях, включая перегрев или возгорание.

