iPhone может надуваться в самолете — пользователи сообщают о риске для батареи

Некоторые владельцы новых моделей iPhone рассказывают, что во время авиаперелетов их смартфоны внезапно надуваются. Если явление окажется массовым, это может означать риск вздутия батарей у более широкого круга моделей — с потенциально опасными последствиями вроде возгорания.

Как проявляется проблема и что может ее объяснять

Один из пользователей описал случай с iPhone 16 Pro Max: телефон, по его словам, начал надуваться прямо во время полета, и он сфотографировал это в салоне. После приземления смартфон вернулся в нормальное состояние, но перед этим успел раздуться настолько, что задняя панель отошла от корпуса.

В комментариях под этим постом еще один пользователь сообщил о похожем сценарии с iPhone 15: устройство надувалось во время двух перелетов и каждый раз приходило в себя, когда самолет оказывался на земле.

Среди возможных объяснений обсуждают версию о газе внутри отдельных аккумуляторов, который не дает о себе знать при обычном атмосферном давлении. Если же человек летит самолетом, где давление в салоне поддерживается не так стабильно, газ может вызвать временное вздутие батареи. Это также согласуется с тем, что после посадки отек исчезал, а в случае второго пользователя проблема, по его словам, прекратилась после замены аккумулятора — то есть дефект может касаться не всех батарей, а отдельных экземпляров.

Если подобное случится во время полета, советуют сразу сообщить экипажу — риск электрического возгорания в самолете слишком опасен, чтобы игнорировать ситуацию. Также имеет смысл зафиксировать инцидент на фото: один из пользователей рассказал, что во время первого обращения в Apple Store ему ответили, что такое невозможно, и замену согласовали только после предоставления фотографического подтверждения. Отдельно обращают внимание, что подобное вздутие может ухудшить водо- и пылезащиту смартфона.

Несмотря на то, что случаи выглядят редкими, даже одно проблемное устройство способно превратить обычный перелет в опасную ситуацию для пассажиров.

