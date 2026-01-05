iPhone може надуватися в літаку — користувачі повідомляють про ризик для батареї

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Pexels

Деякі власники новіших моделей iPhone розповідають, що під час авіаперельотів їхні смартфони раптово надуваються. Якщо явище виявиться масовішим, це може означати ризик здуття батарей у ширшого кола моделей — із потенційно небезпечними наслідками на кшталт загоряння.

Про це пише PhoneArena.

Реклама

Читайте також:

Як проявляється проблема та що може її пояснювати

Один із користувачів описав випадок з iPhone 16 Pro Max: телефон, за його словами, почав надуватися прямо під час польоту, і він сфотографував це в салоні. Після приземлення смартфон повернувся до нормального стану, але перед цим встиг роздутися настільки, що задня панель відійшла від корпуса.

У коментарях під цим дописом ще один користувач повідомив про схожий сценарій з iPhone 15: пристрій надувався під час двох перельотів і щоразу приходив до тями, коли літак опинявся на землі.

Серед можливих пояснень обговорюють версію про газ усередині окремих акумуляторів, який не дає про себе знати за звичайного атмосферного тиску. Якщо ж людина летить літаком, де тиск у салоні підтримується не так стабільно, газ може спричинити тимчасове здуття батареї. Це також узгоджується з тим, що після посадки набряк зникав, а у випадку другого користувача проблема, за його словами, припинилася після заміни акумулятора — тобто дефект може стосуватися не всіх батарей, а окремих екземплярів.

Якщо подібне трапиться під час польоту, радять одразу повідомити екіпаж — ризик електричного займання в літаку надто небезпечний, щоб ігнорувати ситуацію. Також має сенс зафіксувати інцидент на фото: один із користувачів розповів, що під час першого звернення в Apple Store йому відповіли, ніби таке неможливо, і заміну погодили лише після надання фотографічного підтвердження. Окремо звертають увагу, що подібне здуття може погіршити водо- та пилозахист смартфона.

Попри те, що випадки виглядають рідкісними, навіть один проблемний пристрій здатен перетворити звичайний переліт на небезпечну ситуацію для пасажирів.

Нагадаємо, Apple внесла iPhone 11 Pro до списку "вінтажних" пристроїв, що сигналізує про поступове скорочення офіційного сервісного обслуговування. Разом із ним до переліку потрапили Apple Watch Series 5 та ще кілька моделей техніки.

Також ми писали, що Apple терміново випустила оновлення безпеки для усунення двох "нульових" вразливостей, які вже застосовувалися в цілеспрямованих атаках. У компанії підкреслили, що йдеться про складні операції проти окремих осіб, характерні радше для шпигунського ПЗ, ніж для масових зламів.