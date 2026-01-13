Чорна крапка на камері iPhone — що це за сенсор і навіщо він потрібен

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Unsplash

Ваш iPhone може мати дві або три камери на задній панелі: у звичайних моделей їх зазвичай дві, а у Pro — три. Якщо у вас iPhone Pro, всередині блоку камер ви могли помітити додаткову велику чорну "крапку" — це не декоративний елемент, а окремий сенсор.

Що за чорна "крапка" на камері iPhone і навіщо вона потрібна

Цей чорний елемент — LiDAR-сканер (Light Detection and Ranging). Він "зчитує" простір навколо за допомогою ближнього інфрачервоного лазерного світла та допомагає iPhone точніше розуміти відстані до об'єктів. Аналогічну технологію використовують, зокрема, і в системах, що орієнтуються в просторі.

На iPhone LiDAR працює непомітно для користувача: він покращує знімання, допомагає застосункам доповненої реальності (AR) та використовується для вимірювання об'єктів і людей.

LiDAR-сенсор є не в усіх iPhone. Apple додала його у 2020 році, починаючи з iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Відтоді всі моделі лінійки Pro/Pro Max отримують цей компонент у модулі задньої камери. Сенсор змінювали та вдосконалювали з роками, але це не той тип "апгрейду камери", який зазвичай активно рекламують — він не про мегапікселі чи розмір лінзи, а про роботу у фоновому режимі.

Увімкнути LiDAR вручну не можна — окремої кнопки чи перемикача для "чорної крапки" немає. Сенсор активується автоматично, коли програмі потрібно виміряти відстань до об'єкта або "зчитати" кімнату для AR-сцени.

Як працює LiDAR-сенсор в iPhone

Усередині LiDAR є випромінювач і приймач. Випромінювач створює серії коротких світлових імпульсів, які потрапляють на предмети перед камерою. Відбитий інфрачервоний сигнал повертається до приймача, а алгоритми обчислюють, як швидко світло "прилетить" назад. Так iPhone визначає відстань.

Оскільки різні точки сцени розташовані на різній відстані, LiDAR дає змогу сформувати карту глибини й "намалювати" простір у вигляді сітки даних. Такі вимірювання відбуваються практично миттєво, тому користувач не чекає, поки сенсор "відпрацює". Це особливо відчутно в ситуаціях на кшталт знімання при слабкому освітленні або розміщення віртуального предмета в кімнаті через AR-застосунок — усе відбувається миттєво.

Чорний колір "крапки" пов'язують не лише з зовнішнім виглядом, а й із практичністю: захисне покриття може мати чорний вигляд, поглинаючи видиме світло, але пропускаючи ближнє інфрачервоне, яке потрібне LiDAR.

Чи справді вам потрібен LiDAR на iPhone

Найпомітніша користь LiDAR — допомога під час знімання в складних умовах освітлення, зокрема для портретів у нічному режимі на підтримуваних моделях. Сенсор також може покращувати фокусування, коли світла мало або сцена "важка" для камери.

Додатково карта глибини використовується в AR-додатках та іграх: LiDAR допомагає швидше розпізнавати площини, щоб точніше накладати віртуальні об'єкти на реальний світ у кадрі. Також iPhone із LiDAR може бути корисним в окремих функціях доступності — зокрема, для визначення людей поблизу через "Лупу", що може стати в пригоді користувачам із певними порушеннями зору. Окрім цього, розробники можуть застосовувати 3D-сканування, наприклад, для створення цифрових моделей кімнат.

