Черная точка на камере iPhone — что это за сенсор и зачем он нужен

Ваш iPhone может иметь две или три камеры на задней панели: у обычных моделей их обычно две, а у Pro — три. Если у вас iPhone Pro, внутри блока камер вы могли заметить дополнительную большую черную "точку" — это не декоративный элемент, а отдельный сенсор.

Что за черная "точка" на камере iPhone и зачем она нужна

Этот черный элемент — LiDAR-сканер (Light Detection and Ranging). Он "считывает" пространство вокруг с помощью ближнего инфракрасного лазерного света и помогает iPhone точнее понимать расстояния до объектов. Аналогичную технологию используют, в частности, и в системах, ориентирующихся в пространстве.

На iPhone LiDAR работает незаметно для пользователя: он улучшает съемку, помогает приложениям дополненной реальности (AR) и используется для измерения объектов и людей.

LiDAR-сенсор есть не во всех iPhone. Apple добавила его в 2020 году, начиная с iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. С тех пор все модели линейки Pro/Pro Max получают этот компонент в модуле задней камеры. Сенсор меняли и совершенствовали с годами, но это не тот тип "апгрейда камеры", который обычно активно рекламируют — он не о мегапикселях или размере линзы, а о работе в фоновом режиме.

Включить LiDAR вручную нельзя — отдельной кнопки или переключателя для "черной точки" нет. Сенсор активируется автоматически, когда программе нужно измерить расстояние до объекта или "считать" комнату для AR-сцены.

Как работает LiDAR-сенсор в iPhone

Внутри LiDAR есть излучатель и приемник. Излучатель создает серии коротких световых импульсов, которые попадают на предметы перед камерой. Отраженный инфракрасный сигнал возвращается к приемнику, а алгоритмы вычисляют, как быстро свет "прилетит" обратно. Так iPhone определяет расстояние.

Поскольку разные точки сцены расположены на разном расстоянии, LiDAR позволяет сформировать карту глубины и "нарисовать" пространство в виде сетки данных. Такие измерения происходят практически мгновенно, поэтому пользователь не ждет, пока сенсор "отработает". Это особенно ощутимо в ситуациях вроде съемки при слабом освещении или размещения виртуального предмета в комнате через AR-приложение — все происходит мгновенно.

Черный цвет "точки" связывают не только с внешним видом, но и с практичностью: защитное покрытие может выглядеть черным, поглощая видимый свет, но пропуская ближний инфракрасный, который нужен LiDAR.

Действительно ли вам нужен LiDAR на iPhone

Самая заметная польза LiDAR — помощь при съемке в сложных условиях освещения, в частности для портретов в ночном режиме на поддерживаемых моделях. Сенсор также может улучшать фокусировку, когда света мало или сцена "тяжелая" для камеры.

Дополнительно карта глубины используется в AR-приложениях и играх: LiDAR помогает быстрее распознавать плоскости, чтобы точнее накладывать виртуальные объекты на реальный мир в кадре. Также iPhone с LiDAR может быть полезным в отдельных функциях доступности — в частности, для определения людей поблизости через "Лупу", что может пригодиться пользователям с определенными нарушениями зрения. Кроме этого, разработчики могут применять 3D-сканирование, например, для создания цифровых моделей комнат.

