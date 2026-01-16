Видео
Пользователи выбрали лучший iPhone для покупки в 2026 году

Пользователи выбрали лучший iPhone для покупки в 2026 году


Дата публикации 16 января 2026 16:32
Самый лучший iPhone в 2026 году — выбор пользователей
В руках смартфон Apple iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Пользователи отдали самые высокие оценки удовлетворенности среди iPhone модели, которой уже почти шесть лет. В свежем рейтинге среди фаворитов также оказался iPhone SE второго поколения, тогда как новейшие флагманы представлены минимально.

Об этом говорится в исследовании AnTuTu.



Какой iPhone стал лучшим среди пользователей

Если смотреть именно на смартфоны, первое место занял iPhone 12 mini с показателем 95,73%.

Рейтинг удовлетворенности iPhone
Рейтинг лучших устройств на iOS по состоянию на декабрь 2025 года. Фото: AnTuTu

В 2020 году модель воспринимали сдержанно из-за очень компактного корпуса и, соответственно, небольшой батареи. Впрочем, со временем iPhone 12 mini получил "второе дыхание" и стал заметно популярнее, особенно среди сторонников небольших смартфонов.

Вторым среди iPhone в списке идет iPhone SE (2020) с уровнем одобрения 95%. Эту модель ценят как более доступный вход в экосистему Apple: несмотря на то, что смартфон объективно устарел, владельцы продолжают им пользоваться и высоко оценивают опыт.

Самым новым смартфоном в подборке стал iPhone 17 Max — он оказался на девятой позиции с 93,6% положительных отзывов. В этом же рейтинге общим лидером среди устройств Apple стал iPad Air 4, а также в десятку лучших вошли iPhone 8 и несколько моделей iPad, в частности iPad Pro и iPad Air разных поколений.

Напомним, на задней панели iPhone можно увидеть две или три камеры в зависимости от модели, а в версиях Pro внутри модуля есть еще и заметный черный элемент. Это не дизайнерская деталь, а отдельный сенсор, который отвечает за работу системы съемки и улучшает точность фото.

Также мы писали, что Apple готовит долгожданное обновление Siri, которое пользователи iPhone ждут еще с прошлого года. Первые нововведения могут появиться в ближайшее время в iOS 26.4 Beta 1, тогда как полный релиз планируют на март.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
