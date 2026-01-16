Самый лучший iPhone в 2026 году — выбор пользователей

В руках смартфон Apple iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Пользователи отдали самые высокие оценки удовлетворенности среди iPhone модели, которой уже почти шесть лет. В свежем рейтинге среди фаворитов также оказался iPhone SE второго поколения, тогда как новейшие флагманы представлены минимально.

Об этом говорится в исследовании AnTuTu.

Если смотреть именно на смартфоны, первое место занял iPhone 12 mini с показателем 95,73%.

Рейтинг лучших устройств на iOS по состоянию на декабрь 2025 года. Фото: AnTuTu

В 2020 году модель воспринимали сдержанно из-за очень компактного корпуса и, соответственно, небольшой батареи. Впрочем, со временем iPhone 12 mini получил "второе дыхание" и стал заметно популярнее, особенно среди сторонников небольших смартфонов.

Вторым среди iPhone в списке идет iPhone SE (2020) с уровнем одобрения 95%. Эту модель ценят как более доступный вход в экосистему Apple: несмотря на то, что смартфон объективно устарел, владельцы продолжают им пользоваться и высоко оценивают опыт.

Самым новым смартфоном в подборке стал iPhone 17 Max — он оказался на девятой позиции с 93,6% положительных отзывов. В этом же рейтинге общим лидером среди устройств Apple стал iPad Air 4, а также в десятку лучших вошли iPhone 8 и несколько моделей iPad, в частности iPad Pro и iPad Air разных поколений.

