Будильник iPhone не звонит — почему звук стал отсутствовать и как это исправить

Некоторые пользователи iPhone сообщают, что будильники начали срабатывать "в тишине" — без какого-либо сигнала. Причиной может быть то, что для будильника автоматически установился параметр звука "Нет".

Что стоит проверить в первую очередь

Точная причина, почему настройки могли сброситься, пока неочевидна. Есть предположение, что это может быть связано со старыми будильниками, которые используют некоторые варианты тонов из категории "Классические".

Чтобы проверить, коснулась ли проблема вашего устройства, откройте приложение "Часы" и поочередно нажмите на каждый будильник в списке. Убедитесь, что в пункте "Звук" выбрана мелодия, а не установлено "Нет".

Если звук будильника настроен правильно, он должен звучать в указанное время независимо от того, включен ли на iPhone беззвучный режим. Для проверки можно создать новый будильник на ближайшие несколько минут и протестировать срабатывание.

Кроме этого, существуют и типичные причины, по которым будильник может звучать слишком тихо.

Во-первых, громкость обычных будильников регулируется через "Настройки" — "Звуки и тактильные сигналы": там есть ползунок громкости для звонков и уведомлений, который влияет и на будильники, входящие звонки и часть других сообщений. Если включена опция "Изменять кнопками", уровень может меняться при нажатии физических кнопок громкости. Чтобы громкость будильника оставалась стабильной, эту опцию можно отключить.

Во-вторых, если настроен специальный будильник "Сон", для него предусмотрены отдельные мелодия и ползунок громкости. В приложении "Часы" нужно открыть будильник "Сон", прокрутить ниже и найти параметры звука под колесиком расписания.

Также на громкость влияют функции внимания Face ID на современных iPhone. Когда они активны, и система "видит", что лицо смотрит на экран, громкость будильника уменьшается. Если телефон лежит рядом ночью, иногда это может сработать случайно. В таком режиме будильник не является полностью беззвучным, но может звучать очень тихо. Отключить это поведение можно через "Настройки" — "Face ID и код-пароль" — "Внимание", где следует отключить "Распознавание внимания".

