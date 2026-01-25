Будильник iPhone не дзвонить — чому звук став відсутнім і як це виправити

Будильники на смартфонах Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Деякі користувачі iPhone повідомляють, що будильники почали спрацьовувати "в тиші" — без будь-якого сигналу. Причиною може бути те, що для будильника автоматично встановився параметр звуку "Немає".

Про це пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Що варто перевірити в першу чергу

Точна причина, чому налаштування могли скинутися, наразі неочевидна. Є припущення, що це може бути пов'язано зі старими будильниками, які використовують деякі варіанти тонів із категорії "Класичні".

Щоб перевірити, чи торкнулася проблема вашого пристрою, відкрийте застосунок "Годинник" і по черзі натисніть на кожен будильник у списку. Переконайтеся, що в пункті "Звук" обрано мелодію, а не встановлено "Немає".

Якщо звук будильника налаштований правильно, він має лунати у зазначений час незалежно від того, чи увімкнений на iPhone беззвучний режим. Для перевірки можна створити новий будильник на найближчі кілька хвилин і протестувати спрацювання.

Окрім цього, існують і типові причини, через які будильник може звучати занадто тихо.

По-перше, гучність звичайних будильників регулюється через "Налаштування" — "Звуки й тактильні сигнали": там є повзунок гучності для дзвінків і сповіщень, який впливає й на будильники, вхідні дзвінки та частину інших повідомлень. Якщо увімкнено опцію "Змінювати кнопками", рівень може змінюватися під час натискання фізичних кнопок гучності. Щоб гучність будильника залишалася стабільною, цю опцію можна вимкнути.

По-друге, якщо налаштований спеціальний будильник "Сон", для нього передбачені окремі мелодія та повзунок гучності. У застосунку "Годинник" потрібно відкрити будильник "Сон", прокрутити нижче й знайти параметри звуку під коліщатком розкладу.

Також на гучність впливають функції уваги Face ID на сучасних iPhone. Коли вони активні, і система "бачить", що обличчя дивиться на екран, гучність будильника зменшується. Якщо телефон лежить поруч уночі, інколи це може спрацювати випадково. У такому режимі будильник не є повністю беззвучним, але може лунати дуже тихо. Вимкнути цю поведінку можна через "Налаштування" — "Face ID і код-пароль" — "Увага", де слід відключити "Розпізнавання уваги".

Нагадаємо, у мережі з'явилися обговорення, що "космічно-помаранчевий" iPhone 17 Pro нібито здатен змінювати відтінок і мати вигляд насичено-рожевого. Після дописів користувачів Reddit журналісти вирішили перевірити цю версію на практиці, випробувавши вплив звичайних побутових засобів для чищення на покриття смартфона.

Також ми писали, що нічна зарядка iPhone стала звичною для багатьох — зручно прокидатися з повністю зарядженим акумулятором. Водночас Apple звертає увагу на важливі моменти безпеки, які варто враховувати, якщо пристрій залишається під'єднаним до живлення під час сну.