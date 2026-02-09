iPhone 18 Pro Max може перейти межу 40 годин автономності — що відомо

Попередній зовнішній вигляд iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

За чутками, Apple оснастить iPhone 18 Pro Max акумулятором більшої місткості, щоб зберегти одну з найкращих автономностей у лінійці. Джерело витоку пов'язує це з даними ланцюга постачання та очікуваним стрибком енергоефективності нового чипа.

Про це пише MacRumors.

Яку місткість акумулятора може отримати iPhone 18 Pro Max

Інсайдер із Weibo під ніком Digital Chat Station повідомив, що iPhone 18 Pro Max нібито отримає батарею на 5 100-5 200 мАг. У парі з A20 Pro, який очікують на 2-нм техпроцесі TSMC, це може дати відчутний приріст автономності.

Також у витоку йдеться, що смартфон може стати товстішим за попередника — саме для розміщення більшого акумулятора.

Для порівняння: iPhone 17 Pro Max уже має найбільшу батарею серед iPhone — 5 088 мАг. Apple заявляє для нього до 39 годин роботи від одного заряду. За підсумками одного з нещодавніх тестів, iPhone 17 Pro Max став найвитривалішим смартфоном серед протестованих. На цьому тлі очікується, що поєднання більшої батареї та ефективнішого чипа дозволить iPhone 18 Pro Max впевнено перейти позначку 40+ годин.

Окремо згадується й перший складаний iPhone, який, за чутками, можуть представити разом із iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Для нього прогнозують "клас-лідну" автономність, а батарея нібито може перевищити 5 500 мАг, що зробило б її найбільшою не лише серед iPhone, а й серед конкурентних складаних моделей.

Щодо інших нововведень у iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, у чутках фігурують: менший Dynamic Island, модем C2, спрощений Camera Control, фронтальна камера на 24 Мп, а також оновлена основна камера зі змінною апертурою.

Нагадаємо, новий MacBook із процесором A-серії може стати найдемократичнішим за ціною ноутбуком Apple за останні роки. Усередині компанії, за чутками, розраховують на високий попит і планують поставити до 8 млн таких пристроїв.

Також ми писали, що в мережі з'явилися перші знімки складаного смартфона, який інсайдер називає iPhone Fold. На фото пристрій показано в руках користувача — як у складеному, так і в розкладеному вигляді.