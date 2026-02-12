Apple выпустила обновление iOS 26.3 для iPhone — стоит ли обновляться прямо сейчас

Смартфоны Apple iPhone с операционной системой iOS 26. Фото: Unsplash

Apple выпустила iOS 26.3 — обновление, которое больше о стабильности и исправлениях, чем о больших изменениях. В то же время в релизе появились новые функции, на которые стоит обратить внимание.

Об этом пишет BGR.

Более простой перенос данных между iOS и Android

В iOS 26.3 появился новый "стандарт" переноса данных, который должен упростить переход между iPhone и Android без лишних шагов. Идея проста: достаточно разместить iPhone рядом с Android-смартфоном, чтобы запустить процесс (и наоборот).

Сейчас перенос охватывает, в частности, фото, сообщения, заметки, приложения, пароли, почтовые аккаунты, номер телефона, голосовые заметки и контент WhatsApp. Оба устройства должны быть подключены к одному Wi-Fi и с включенным Bluetooth, а для старта процедуры отображается QR-код.

Новый параметр приватности

Еще одно заметное изменение — настройка, которая позволяет скрывать "точную" геолокацию от мобильного оператора, заменяя ее приблизительной. При этом работа приложений, которые сознательно делятся точной локацией (например, Find My), не должна меняться.

Функция пока доступна только на моделях с фирменными 5G-модемами Apple и поддерживается не всеми операторами. Включить опцию можно в настройках сотовой связи.

Четыре функции для Европы

Для пользователей в Европе с европейским Apple Account iOS 26.3 добавляет четыре отдельные возможности. Среди них — ответы на сообщения через смарт-часы сторонних производителей благодаря функции Notification Forwarding, а также "быстрое" сопряжение для наушников не от Apple по принципу, похожему на подключение AirPods.

Также в Европе расширяются возможности NFC для сторонних приложений (например, чтобы банковская карта для бесконтактной оплаты работала непосредственно из банковского приложения), и открывается путь для более широкой совместимости iPhone с другими устройствами в сценариях вроде AirDrop, AirPlay или Continuity Camera.

Небольшие косметические изменения

Отдельно в iOS 26.3 разделили обои Weather и Astronomy на две категории в настройках. Это одно из немногих заметных изменений интерфейса в этом обновлении.

После iOS 26.3 ожидают более масштабный апдейт — по слухам фигурируют усиленная Siri с интеграцией Google Gemini AI и другие нововведения. В то же время медиа пишут, что сроки появления обновленной Siri могут смещаться на более поздние версии.

Напомним, по неофициальной информации, Apple планирует установить в iPhone 18 Pro Max аккумулятор большей емкости, чтобы удержать статус одной из самых автономных моделей в линейке. Источники связывают это с данными из цепи поставок и ожидаемым ростом энергоэффективности нового процессора.

Также мы писали, что Apple готовит обновленную версию Siri, которую пользователи iPhone ждут еще с прошлого года. Первые изменения могут появиться уже через несколько недель в составе iOS 26.4 Beta 1, тогда как полноценный релиз прогнозируют в марте.