Apple випустила оновлення iOS 26.3 для iPhone — чи варто оновлюватися просто зараз

Apple випустила iOS 26.3 — оновлення, яке більше про стабільність і виправлення, ніж про великі зміни. Водночас у релізі з'явилися нові функції, на які варто звернути увагу.

Простішe перенесення даних між iOS та Android

У iOS 26.3 з'явився новий "стандарт" перенесення даних, який має спростити перехід між iPhone та Android без зайвих кроків. Ідея проста: достатньо розмістити iPhone поруч із Android-смартфоном, щоб запустити процес (і навпаки).

Наразі перенесення охоплює, зокрема, фото, повідомлення, нотатки, застосунки, паролі, поштові акаунти, номер телефону, голосові нотатки та контент WhatsApp. Обидва пристрої мають бути підключені до одного Wi-Fi та з увімкненим Bluetooth, а для старту процедури відображається QR-код.

Новий параметр приватності

Ще одна помітна зміна — налаштування, яке дозволяє приховувати "точну" геолокацію від мобільного оператора, замінюючи її приблизною. При цьому робота застосунків, які свідомо діляться точною локацією (наприклад, Find My), не має змінюватися.

Функція поки доступна лише на моделях із фірмовими 5G-модемами Apple і підтримується не всіма операторами. Увімкнути опцію можна в налаштуваннях стільникового зв'язку.

Чотири функції для Європи

Для користувачів у Європі з європейським Apple Account iOS 26.3 додає чотири окремі можливості. Серед них — відповіді на повідомлення через смартгодинники сторонніх виробників завдяки функції Notification Forwarding, а також "швидке" сполучення для навушників не від Apple за принципом, схожим на підключення AirPods.

Також у Європі розширюються можливості NFC для сторонніх застосунків (наприклад, щоб банківська картка для безконтактної оплати працювала безпосередньо з банківського застосунку), і відкривається шлях для ширшої сумісності iPhone з іншими пристроями в сценаріях на кшталт AirDrop, AirPlay або Continuity Camera.

Невеликі косметичні зміни

Окремо в iOS 26.3 розділили шпалери Weather і Astronomy на дві категорії в налаштуваннях. Це одна з небагатьох помітних змін інтерфейсу в цьому оновленні.

Після iOS 26.3 очікують більш масштабний апдейт — у чутках фігурують посилена Siri з інтеграцією Google Gemini AI та інші нововведення. Водночас медіа пишуть, що терміни появи оновленої Siri можуть зміщуватися на пізніші версії.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією, Apple планує встановити в iPhone 18 Pro Max акумулятор більшої місткості, щоб утримати статус однієї з найавтономніших моделей у лінійці. Джерела пов'язують це з даними з ланцюга постачання та очікуваним зростанням енергоефективності нового процесора.

Також ми писали, що Apple готує оновлену версію Siri, на яку користувачі iPhone чекають ще з минулого року. Перші зміни можуть з'явитися вже за кілька тижнів у складі iOS 26.4 Beta 1, тоді як повноцінний реліз прогнозують у березні.