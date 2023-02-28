У США штучний інтелект отримав авторські права на комікс

Комікс створений нейромережею Midjourney

У США Бюро з авторських прав вирішило, що серія малюнків з коміксу "Зоря світанку" належить нейромережі Midjourney. Авторка книги тепер має перевипустити її лише з власним оформленням.

Про це інформує видання "NoWorries".

Деталі

Відтак, Бюро з авторських прав (USCO) має намір перевипустити реєстрацію книги, де виключить зображення, які не є продуктом людського авторства. Авторка книги Кріс Каштанова має сама її оформити.

Відомство ухвалило, що Каштанова "є автором тексту твору, а також відбору, погодження та організації текстових та візуальних елементів". Втім, не всі представлені в коміксі зображення "є продуктом авторства людини".

Як відомо, у вересні Кріс Каштанова оголосила про отримання авторських прав на комікс "Зоря світанку", який вона написала за допомогою нейромережі Midjourney. Втім, через декілька місяців USCO відкликало своє рішення, наголосивши, що раніше робота Каштанової у співавторстві з ШІ була неправильно розтлумачена.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE дали завдання Midjourney згенерувати, якби виглядали українські міста, якби були людьми.