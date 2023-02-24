Нейромережа згенерувала, як виглядатиме Київ після перемоги

Так виглядатиме столиця України після перемоги

Нейромережі активно розвиваються у всьому світі і можуть лише за текстовим повідомленням згенерувати різні події. Редакція Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, як виглядатиме післявоєнний Київ.

Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.

Київ після перемоги

Midjourney, створений американським вченим Девідом Хольцем, бачить післявоєнну столицю України саме такою — у синьо-жовтих кольорах, з прапорами та дітьми на вулицях.

Раніше ми вже створювали завдяки сервісу Midjourney зображення давньослов'янських богинь.

Також ми писали, що українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.