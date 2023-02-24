Нейромережа згенерувала, як виглядатиме Київ після перемоги
Нейромережі активно розвиваються у всьому світі і можуть лише за текстовим повідомленням згенерувати різні події. Редакція Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, як виглядатиме післявоєнний Київ.
Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.
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Київ після перемоги
Midjourney, створений американським вченим Девідом Хольцем, бачить післявоєнну столицю України саме такою — у синьо-жовтих кольорах, з прапорами та дітьми на вулицях.
Раніше ми вже створювали завдяки сервісу Midjourney зображення давньослов'янських богинь.
Також ми писали, що українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.