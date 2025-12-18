Відео
Головна ТЦК Дані оновлені, але ТЦК надсилає повістки — що робити

Дані оновлені, але ТЦК надсилає повістки — що робити

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 00:30
Повістки при оновлених даних - чи треба йти в ТЦК
Громадянин на прийомі у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Якщо громадянину надійшла повістка від ТЦК на оновлення даних, то він зобов’язаний відвідати центр комплектування. Це необхідно зробити навіть тоді, коли у реєстрі "Оберіг" вказано, що дані оновлені та актуальні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Оновлення даних і повістка

До юристів звернувся громадянин, який має оновлені військово-облікові дані, що вказано в реєстрі "Оберіг".

Але при цьому йому територіальний центр комплектування надіслав повістку на оновлення даних.

Чоловік поцікавився, що йому у такій ситуації робити, чи може він ігнорувати таку повістку — і чи має він право листом на ім’я керівника ТЦК прояснити ситуацію із оновленням даних.

"Якщо Ви не маєте оформленої відстрочки, то будете отримувати такі повістки постійно", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи варто надсилати лист в ТЦК

Юрист підкреслив, що відвідати ТЦК такій особі, скоріш за все, доведеться.

"Щодо Ваших дій, то після того, як Ви не з'явитеся за повісткою до ТЦК, Вас оголосять у розшук. Ви ж, в свою чергу, зможете оскаржити дії ТЦК в адміністративному чи судовому порядку", — зазначив Айвазян.

Щодо можливості вирішити питання дистанційно, то до такого варіанту адвокат поставився скептично.

"З приводу листа до керівника ТЦК, то Ви можете надіслати останній, але навряд чи він буде прийнятий до уваги", — запевнив чоловіка Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як швидко треба забрати повістку ТЦК на пошті.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є законним сповіщенням громадянина повістка, повернута до ТЦК.

персональні дані повістки ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
