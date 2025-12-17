Відео
Повістка ТЦК на пошті — як швидко треба забрати

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 06:30
Повістки на пошті - термін для отримання повістки
Отримання повістки на пошті. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаний громадянин виявив у поштовій скриньці повідомлення про наявність повістки на пошті, він повинен забрати повістку у визначений законом термін. Втім, навіть якщо громадянин цього не зробить, він все одно вважатиметься оповіщеним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Час на отримання повістки на пошті

Оповіщення військовозобов’язаних громадян відбувається завдяки повісткам, які виписує і відправляє поштою територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, скільки часу після інформування з боку "Укрпошти" він має на те, щоб отримати повістку.

"Ви повинні отримати лист на відділенні "Укрпошти" протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Проте, навіть за умови того, що чоловік не отримає повістку, все одно він вважатиметься таким, який належним чином оповіщений про явку до ТЦК.

Подальші дії ТЦК

Юрист пояснив, що чекає на громадянина далі.

"Отже, у разі Вашої неявки за повісткою або ж у разі неотримання останньої на відділенні "Укрпошти", ТЦК подасть Вас у розшук", — підкреслив Айвазян.

У такому випадку працівники Нацполіції матимуть право затримати та доставити військовозобов’язаного до ТЦК задля складання протоколу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є законним сповіщенням громадянина, якщо повістку повернули в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що буде, якщо не забрати повістку з пошти.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
