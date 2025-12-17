Повестки на почте - срок для получения повестки

Получение повестки на почте. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанный гражданин обнаружил в почтовом ящике сообщение о наличии повестки на почте, он должен забрать повестку в определенный законом срок. Впрочем, даже если гражданин этого не сделает, он все равно будет считаться оповещенным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Время на получение повестки на почте

Оповещение военнообязанных граждан происходит благодаря повесткам, которые выписывает и отправляет по почте территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сколько времени после информирования со стороны "Укрпошти" он имеет на то, чтобы получить повестку.

"Вы должны получить письмо на отделении "Укрпошти" в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Однако, даже при условии того, что человек не получит повестку, все равно он будет считаться таким, который надлежащим образом оповещен о явке в ТЦК.

Дальнейшие действия ТЦК

Юрист объяснил, что ждет гражданина дальше.

"Итак, в случае Вашей неявки по повестке или же в случае неполучения последней на отделении "Укрпошти", ТЦК подаст Вас в розыск", — подчеркнул Айвазян.

В таком случае работники Нацполиции будут иметь право задержать и доставить военнообязанного в ТЦК для составления протокола.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли законным извещением гражданина, если повестку вернули в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что будет, если не забрать повестку с почты.