Повестки на почте - срок для получения повестки

Повестка ТЦК на почте — как быстро надо забрать
Если военнообязанный гражданин обнаружил в почтовом ящике сообщение о наличии повестки на почте, он должен забрать повестку в определенный законом срок. Впрочем, даже если гражданин этого не сделает, он все равно будет считаться оповещенным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Время на получение повестки на почте
Оповещение военнообязанных граждан происходит благодаря повесткам, которые выписывает и отправляет по почте территориальный центр комплектования.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сколько времени после информирования со стороны "Укрпошти" он имеет на то, чтобы получить повестку.
"Вы должны получить письмо на отделении "Укрпошти" в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Однако, даже при условии того, что человек не получит повестку, все равно он будет считаться таким, который надлежащим образом оповещен о явке в ТЦК.
Дальнейшие действия ТЦК
Юрист объяснил, что ждет гражданина дальше.
"Итак, в случае Вашей неявки по повестке или же в случае неполучения последней на отделении "Укрпошти", ТЦК подаст Вас в розыск", — подчеркнул Айвазян.
В таком случае работники Нацполиции будут иметь право задержать и доставить военнообязанного в ТЦК для составления протокола.
Напомним, мы ранее писали о том, является ли законным извещением гражданина, если повестку вернули в ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, что будет, если не забрать повестку с почты.
Читайте Новини.LIVE!