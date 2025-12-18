Видео
Главная ТЦК Данные обновлены, но ТЦК присылает повестки — что делать

Данные обновлены, но ТЦК присылает повестки — что делать

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 00:30
Повестки при обновленных данных - надо ли идти в ТЦК
Гражданин на приеме в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Если гражданину поступила повестка от ТЦК на обновление данных, то он обязан посетить центр комплектования. Это необходимо сделать даже тогда, когда в реестре "Оберіг" указано, что данные обновлены и актуальны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Обновление данных и повестка

К юристам обратился гражданин, который имеет обновленные военно-учетные данные, что указано в реестре "Оберіг".

Но при этом ему территориальный центр комплектования прислал повестку на обновление данных.

Мужчина поинтересовался, что ему в такой ситуации делать, может ли он игнорировать такую повестку — и имеет ли он право письмом на имя руководителя ТЦК прояснить ситуацию с обновлением данных.

"Если Вы не имеете оформленной отсрочки, то будете получать такие повестки постоянно", — пояснил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Стоит ли отправлять письмо в ТЦК

Юрист подчеркнул, что посетить ТЦК такому лицу, скорее всего, придется.

"Относительно Ваших действий, то после того, как Вы не явитесь по повестке в ТЦК, Вас объявят в розыск. Вы же, в свою очередь, сможете обжаловать действия ТЦК в административном или судебном порядке", — отметил Айвазян.

Что касается возможности решить вопрос дистанционно, то к такому варианту адвокат отнесся скептически.

"По поводу письма к руководителю ТЦК, то Вы можете отправить последнее, но вряд ли оно будет принято во внимание", — заверил мужчину Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как быстро надо забрать повестку ТЦК на почте.

Добавим, мы сообщали о том, является ли законным извещением гражданина повестка, возвращенная в ТЦК.

личные данные повестки ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
