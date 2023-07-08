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Пройшов сертифікацію перший у світі реактивний електролітак VTOL

8 липня 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пройшов сертифікацію перший у світі реактивний електролітак VTOL
Реактивний електролітак VTOL. Фото: Lilium
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перший у світі реактивний електролітак VTOL пройшов сертифікацію. І вже найближчим часом німецький виробник почне випускати свою продукцію серійно.

Про це пише видання Аuto.24tv.

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Повідомляється, що нині у світі представлено 700 концепцій електричних літаків. І лише кілька з них мають шанс стати серійними у найближчі кілька років.

Німецький стартап Lilium eVTOL jet вже може розпочати серійне виробництво, адже отримав сертифікат на свою продукцію. Не виключено, що вони зможуть запуститися до 2025 року.

Реактивний електролітак VTOL. Фото: Lilium

Повідомляється, що сама конструкція літака — без хвоста, з нерухомими крилами та двигунами, інтегрованими в закрилки, також була спеціально спрямована на оптимальні аеродинамічні характеристики.

Реактивний електролітак VTOL. Фото: Lilium

Передбачається, що Lilium Pioneer Edition Jet буде випущено обмеженою серією — лише з 50 одиниць, кожна з яких матиме розкішну кабіну з можливістю індивідуального налаштування. Про ціну поки не повідомляється.

Реактивний електролітак VTOL. Фото: Lilium

Нагадаємо, українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

Як зазначається, новий безпілотник MINI SHARK може виявляти ворожі цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Розробники кажуть, що MINI SHARK є легкою системою, спеціально призначеною для оперативних розвідувальних місій.

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