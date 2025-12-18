Посилений захист тварин — що і для кого зміниться з 1 січня 2026 року

Дитина дивиться на курчат. Фото: Pexels

В Україні почнуть діяти нові правила утримання і перевезення тварин. В Європейському Союзі давно займаються регулюванням сфери благополуччя сільськогосподарських тварин. А з 1 січня 2026 року Україна запровадить аналогічний підхід.

Про це йдеться на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Вимоги до утримання тварин

Операторів ринку зобов’яжуть дотримуватися правил, викладених у наказі Мінекономіки від 08.02.2021 № 224 "Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання". Передбачаються такі безапеляційні приписи:

періодичний огляд, який проводять навчені працівники;

негайна допомога при хворобах і травмах, можливість ізоляції тварин у комфортних умовах;

розміщення у безпечних, чистих і просторих місцях, де присутнє природне або штучне освітлення;

забезпечення свободи пересування;

наявність сигналізації та резервної вентиляції у приміщеннях;

щоденна перевірка обладнання та негайний ремонт;

забезпечення тварин повноцінним щоденним раціоном і чистою водою у постійному доступі;

заборона каліцтва і травмуючих методів лікування.

"Вимоги поширюватимуться на всі види сільськогосподарських тварин, з метою виробництва харчових продуктів, вовни, шкіри, хутра або в інших цілях, а також міститимуть спеціальні (додаткові) норми для свиней, телят, бройлерів та курей-несучок", — зазначили фахівці.

Вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин. Фото: Держпродспоживслужба

Також власники тварин повинні вести облік лікування і випадків загибелі, зберігаючи ці дані протягом трьох років. Обов’язок здійснення контролю за дотриманням нових вимог і виявлення порушення покладені на Держпродспоживслужбу.

Україна вперше стикнеться с таким напрямом роботи на загальнонаціональному рівні, однак ті оператори ринку, які займаються експортом продукції тваринного походження до ЄС, давно запровадили ці вимоги. Адже без їх дотримання неможливо отримати ліцензію на діяльність.

В європейському законодавстві ще визначені правила транспортування та умертвіння сільськогосподарських тварин. Вони почнуть діяти в Україні з березня 2026 року.

