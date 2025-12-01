Власникам собак загрожують штрафи у грудні — за які порушення суворо карають

Собака в оточенні людей. Фото: Unsplash

В Україні передбачена фінансова відповідальність для власників тварин за порушення законодавчих вимог стосовно утримання домашніх улюбленців. Недобросовісне поводження з чотирилапими, недотримання правил вигулу тощо тягне за собою великі штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть покарати власників собак у грудні.

Реклама

Читайте також:

Порушення правил утримання собак

Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, для господарів чотирилапих передбачена відповідальність за:

утримання тварин у заборонених місяцях;

утримання незареєстрованих собак;

приведення незареєстрованих собак у громадські місця;

вигул без повідця і намордника (крім порід, не внесених у Переліку небезпечних);

вигул у не відведених для цього місцях;

неприбирання екскрементів тварини у громадському місці.

Ці порушення тягнуть за собою штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170-340 грн) або попередження. Для посадових осіб фінансова санкція становить 20-50 неоподаткованих мінімумів, тобто 340-850 грн.

Штрафи за жорстоке поводження з тваринами

Інша стаття КУпАП (89) встановила фінансове покарання для власників собак, які знущалися над домашніми улюбленцями або безпритульними тваринами. Наприклад, у грудні 2025 року доведеться заплатити від 3 400 до 5 100 грн за завдання фізичного болю живим істотам (якщо такі дії не стали причиною тілесних ушкоджень/каліцтва/загибелі тварини).

За неправильне транспортування собаки передбачена відповідальність у розмірі 3 400-5 950 грн. В деяких випадках домашнього улюбленцям можуть конфіскувати у господаря, зокрема при наявності загрози життю чи здоров’ю чотирилапого. Повторні порушення призведуть до адміністративного арешту на 15 днів.

Заподіяння шкоди чужому майну

Нерідко собаки стають причинами пошкодження чужого майна. Якщо не виховувати тварину, вона може бешкетувати у громадських місцях і навіть загрожувати життю/здоров’ю інших людей. Відповідальність за це також несуть власники.

Наприклад, знищення зелених насаджень у місті передбачає штраф від 170 до 510 грн, порушення благоустрою — від 340 до 1 360 грн. Пошкодження чужого майна призведе до необхідності повного відшкодування збитків. А за напад собаки на перехожого доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн.

Нагадаємо, українцям загрожує відповідальність за утримання в домашніх умовах диких тварин, зокрема великих хижаків, приматів, отруйних змій і павуків, крокодилів тощо. За це передбачено позбавлення волі.

Також ми писали, що підготувати тварину до поїздки за кордон можна лише після чипування, вакцинації від сказу та здачі титрів за встановленими строками. Перед виїздом власник повинен отримати ветеринарне свідоцтво.