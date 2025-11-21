Відео
Від штрафів до в'язниці — за яких тварин можуть позбавити волі

Від штрафів до в'язниці — за яких тварин можуть позбавити волі

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 11:30
Оновлено: 11:06
Штрафи і позбавлення волі за тварин — чому українцям загрожує суворе покарання
Шимпанзе в домашніх умовах. Фото: Pexels

Більшість українців, обираючи домашнього улюбленця, зупиняють вибір на собаках або котах. Також у списку — папуги, хом'яки і рибки. Однак хтось може захотіти екзотики вдома, не знаючи про відповідальність за утримання у квартирі певних видів тварин.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за диких домашніх улюбленців.

Читайте також:

Яких тварин заборонили тримати вдома

Існує офіційний список тварин, утримання яких у домашніх умовах є неприпустимим. Адже представники цих видів можуть нести загрозу людям. Плюс їх перебування в квартирі чи приватному будинку вважається негуманним поводженням із живими істотами.

Згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 429, нашим громадянам заборонено утримувати вдома таких тварин:

  • великих хижаків (левів, тигрів, ведмедів, леопардів, гепардів);
  • приматів (шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів);
  • отруйних змій і павуків (кобр, скорпіонів, тарантулів);
  • крокодилів та алігаторів;
  • хижих птахів і видів, занесених у Червону книгу (орлів, яструбів, сов);
  • морських ссавців (дельфінів, тюленів, моржів).

По-перше, вони можуть проявляти агресію до людини і загрожувати життю/здоров'ю оточуючих. По-друге, в домашніх умовах неможливо забезпечити середовище, в якому повинні перебувати ці тварини.

Також існує список видів, представники яких офіційно не заборонені для утримання вдома, однак із ними необхідно поводитися максимально обережно. У перелік входить єнот-полоскун, тхір і неотруйна змія (треба мати документ про походження).

Яка відповідальність за диких тварин

Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє утримання видів, недоступних для приватних осіб. Так само не допускаються неналежні умови чи ізоляція чотирилапих. У разі порушення норм загрожує фінансова санкція розміром до 5 100 грн, а якщо тварина загинула внаслідок такого утримання — можливе позбавлення волі до 3 років.

Утримання вдома виду з Червоної книги, а також жорстоке поводження тягне за собою посилену відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу. Серед потенційних покарань — до 8 років ув'язнення, штраф до 17 000 грн або громадські роботи.

Стаття 89 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф до 5 100 грн за жорстоке поводження з тваринами. Плюс улюбленця можуть конфіскувати, якщо перебування у власника становить загрозу для його життя або здоров’я.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Польщі власників собак штрафують за неприбирання, відсутність повідця чи щеплень, а за жорстоке поводження навіть можуть ув’язнити. Планується також обов’язкове чіпування тварин.

Також ми писали, що для подорожі за кордон з твариною потрібні чипування, вакцинація від сказу та оформлення необхідних документів. Перед виїздом слід отримати міжнародний сертифікат у прикордонників.

тварини в'язниця штрафи покарання дикі тварини
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
