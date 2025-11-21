Штрафы и лишение свободы за животных — почему украинцам грозит суровое наказание

Шимпанзе в домашних условиях. Фото: Pexels

Большинство украинцев, выбирая домашнего любимца, останавливают выбор на собаках или котах. Также в списке — попугаи, хомяки и рыбки. Однако кто-то может захотеть экзотики дома, не зная об ответственности за содержание в квартире определенных видов животных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за диких домашних любимцев.

Реклама

Читайте также:

Каких животных запретили держать дома

Существует официальный список животных, содержание которых в домашних условиях недопустимо. Ведь представители этих видов могут нести угрозу людям. Плюс их пребывание в квартире или частном доме считается негуманным обращением с живыми существами.

Согласно приказу Министерства охраны окружающей природной среды Украины № 429, нашим гражданам запрещено содержать дома таких животных:

крупных хищников (львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов);

приматов (шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов);

ядовитых змей и пауков (кобр, скорпионов, тарантулов);

крокодилов и аллигаторов;

хищных птиц и видов, занесенных в Красную книгу (орлов, ястребов, сов);

морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, моржей).

Во-первых, они могут проявлять агрессию к человеку и угрожать жизни/здоровью окружающих. Во-вторых, в домашних условиях невозможно обеспечить среду, в которой должны находиться эти животные.

Также существует список видов, представители которых официально не запрещены для содержания дома, однако с ними необходимо обращаться максимально осторожно. В перечень входит енот-полоскун, хорек и неядовитая змея (надо иметь документ о происхождении).

Какая ответственность за диких животных

Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержание видов, недоступных для частных лиц. Плюс не допускаются ненадлежащие условия или изоляция четвероногих. В случае нарушения норм грозит финансовая санкция в размере до 5 100 грн, а если животное погибло в результате такого содержания — возможно лишение свободы до 3 лет.

Содержание дома вида из Красной книги, а также жестокое обращение влечет за собой усиленную ответственность по статье 299 Уголовного кодекса. Среди потенциальных наказаний — до 8 лет заключения, штраф до 17 000 грн или общественные работы.

Статья 89 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф до 5 100 грн за жестокое обращение с животными. Плюс питомца могут конфисковать, если пребывание у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше владельцев собак штрафуют за неуборку, отсутствие поводка или прививок, а за жестокое обращение даже могут посадить. Планируется еще обязательное чипирование животных.

Также мы писали, что для путешествия за границу с животным нужны чипирование, вакцинация от бешенства и оформление необходимых документов. Перед выездом следует получить международный сертификат у пограничников.