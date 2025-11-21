Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика От штрафов до тюрьмы — за каких животных могут лишить свободы

От штрафов до тюрьмы — за каких животных могут лишить свободы

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 11:30
обновлено: 11:06
Штрафы и лишение свободы за животных — почему украинцам грозит суровое наказание
Шимпанзе в домашних условиях. Фото: Pexels

Большинство украинцев, выбирая домашнего любимца, останавливают выбор на собаках или котах. Также в списке — попугаи, хомяки и рыбки. Однако кто-то может захотеть экзотики дома, не зная об ответственности за содержание в квартире определенных видов животных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за диких домашних любимцев.

Реклама
Читайте также:

Каких животных запретили держать дома

Существует официальный список животных, содержание которых в домашних условиях недопустимо. Ведь представители этих видов могут нести угрозу людям. Плюс их пребывание в квартире или частном доме считается негуманным обращением с живыми существами.

Согласно приказу Министерства охраны окружающей природной среды Украины № 429, нашим гражданам запрещено содержать дома таких животных:

  • крупных хищников (львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов);
  • приматов (шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов);
  • ядовитых змей и пауков (кобр, скорпионов, тарантулов);
  • крокодилов и аллигаторов;
  • хищных птиц и видов, занесенных в Красную книгу (орлов, ястребов, сов);
  • морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, моржей).

Во-первых, они могут проявлять агрессию к человеку и угрожать жизни/здоровью окружающих. Во-вторых, в домашних условиях невозможно обеспечить среду, в которой должны находиться эти животные.

Также существует список видов, представители которых официально не запрещены для содержания дома, однако с ними необходимо обращаться максимально осторожно. В перечень входит енот-полоскун, хорек и неядовитая змея (надо иметь документ о происхождении).

Какая ответственность за диких животных

Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержание видов, недоступных для частных лиц. Плюс не допускаются ненадлежащие условия или изоляция четвероногих. В случае нарушения норм грозит финансовая санкция в размере до 5 100 грн, а если животное погибло в результате такого содержания — возможно лишение свободы до 3 лет.

Содержание дома вида из Красной книги, а также жестокое обращение влечет за собой усиленную ответственность по статье 299 Уголовного кодекса. Среди потенциальных наказаний — до 8 лет заключения, штраф до 17 000 грн или общественные работы.

Статья 89 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф до 5 100 грн за жестокое обращение с животными. Плюс питомца могут конфисковать, если пребывание у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше владельцев собак штрафуют за неуборку, отсутствие поводка или прививок, а за жестокое обращение даже могут посадить. Планируется еще обязательное чипирование животных.

Также мы писали, что для путешествия за границу с животным нужны чипирование, вакцинация от бешенства и оформление необходимых документов. Перед выездом следует получить международный сертификат у пограничников.

животные тюрьма штрафы наказание дикие животные
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации