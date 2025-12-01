Владельцам собак грозят штрафы в декабре — за какие нарушения строго наказывают

Собака в окружении людей. Фото: Unsplash

В Украине предусмотрена финансовая ответственность для владельцев животных за нарушение законодательных требований по содержанию домашних любимцев. Недобросовестное обращение с четвероногими, несоблюдение правил выгула и т.д. влечет за собой большие штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут наказать владельцев собак в декабре.

Реклама

Читайте также:

Нарушение правил содержания собак

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, для хозяев четвероногих предусмотрена ответственность за:

содержание животных в запрещенных месяцах;

содержание незарегистрированных собак;

приведение незарегистрированных собак в общественные места;

выгул без поводка и намордника (кроме пород, не внесенных в Перечень опасных);

выгул в не отведенных для этого местах;

неуборка экскрементов животного в общественном месте.

Эти нарушения влекут за собой штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) или предупреждение. Для должностных лиц финансовая санкция составляет 20-50 необлагаемых минимумов, то есть 340-850 грн.

Штрафы за жестокое обращение с животными

Другая статья КУоАП (89) установила финансовое наказание для владельцев собак, которые издевались над домашними любимцами или бездомными животными. Например, в декабре 2025 года придется заплатить от 3 400 до 5 100 грн за причинение физической боли живым существам (если такие действия не стали причиной телесных повреждений/гибели животного).

За неправильную транспортировку собаки предусмотрена ответственность в размере 3 400-5 950 грн. В некоторых случаях домашнего любимца могут конфисковать у хозяина, в частности при наличии угрозы жизни или здоровью четвероногого. Повторные нарушения приведут к административному аресту на 15 дней.

Причинение вреда чужому имуществу

Нередко собаки становятся причинами повреждения чужого имущества. Если не воспитывать животное, оно может дебоширить в общественных местах и даже угрожать жизни/здоровью других людей. Ответственность за это тоже несут владельцы.

Например, уничтожение зеленых насаждений в городе предусматривает штраф от 170 до 510 грн, нарушение благоустройства — от 340 до 1 360 грн. Повреждение чужого имущества приведет к необходимости полного возмещения убытков. А за нападение собаки на прохожего придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн.

Напомним, украинцам грозит ответственность за содержание в домашних условиях диких животных, в частности крупных хищников, приматов, ядовитых змей и пауков, крокодилов. За это предусмотрено лишение свободы.

Также мы писали, что подготовить животное к поездке за границу можно только после чипирования, вакцинации от бешенства и сдачи титров по установленным срокам. Перед выездом владелец должен получить ветеринарное свидетельство.