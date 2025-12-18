Видео
Україна
Новые правила содержания животных — что изменится с января 2026

Новые правила содержания животных — что изменится с января 2026

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 18:35
Усиленная защита животных — что и для кого изменится с 1 января 2026 года
Ребенок смотрит на цыплят. Фото: Pexels

В Украине начнут действовать новые правила содержания и перевозки животных. В Европейском Союзе давно занимаются регулированием сферы благополучия сельскохозяйственных животных. А с 1 января 2026 года Украина введет аналогичный подход.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Требования к содержанию животных

Операторов рынка обяжут соблюдать правила, изложенные в приказе Минэкономики от 08.02.2021 № 224 "Об утверждении Требований к благополучию сельскохозяйственных животных при их содержании". Предусматриваются такие безапелляционные предписания:

  • периодический осмотр, который проводят обученные работники;
  • немедленная помощь при болезнях и травмах, возможность изоляции животных в комфортных условиях;
  • размещение в безопасных, чистых и просторных местах, где присутствует естественное или искусственное освещение;
  • обеспечение свободы передвижения;
  • наличие сигнализации и резервной вентиляции в помещениях;
  • ежедневная проверка оборудования и немедленный ремонт;
  • обеспечение животных полноценным ежедневным рационом и чистой водой в постоянном доступе;
  • запрет увечья и травмирующих методов лечения.

"Требования будут распространяться на все виды сельскохозяйственных животных, с целью производства пищевых продуктов, шерсти, кожи, меха или в других целях, а также содержать специальные (дополнительные) нормы для свиней, телят, бройлеров и кур-несушек", — отметили специалисты.

    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
    Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба
Также владельцы животных должны вести учет лечения и случаев гибели, сохраняя эти данные в течение трех лет. Обязанность осуществления контроля за соблюдением новых требований и выявления нарушения возложены на Госпродпотребслужбу.

Украина впервые столкнется с таким направлением работы на общенациональном уровне, однако те операторы рынка, которые занимаются экспортом продукции животного происхождения в ЕС, давно ввели эти требования. Ведь без их соблюдения невозможно получить лицензию на деятельность.

В европейском законодательстве еще определены правила транспортировки и умерщвления сельскохозяйственных животных. Они начнут действовать в Украине с марта 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сезон охоты 2025-2026 годов в Украине определяет суточные нормы добычи для охотников. Для законного вылова необходимо иметь полный пакет документов, иначе предусмотрены большие штрафы.

Также мы писали, какие штрафы грозят владельцам собак в Украине. Нарушение требований содержания животных влечет административную ответственность. При повторном привлечении санкционные суммы резко возрастают.

Европейский союз сельское хозяйство животные фермеры требования
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
