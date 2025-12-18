Усиленная защита животных — что и для кого изменится с 1 января 2026 года

Ребенок смотрит на цыплят. Фото: Pexels

В Украине начнут действовать новые правила содержания и перевозки животных. В Европейском Союзе давно занимаются регулированием сферы благополучия сельскохозяйственных животных. А с 1 января 2026 года Украина введет аналогичный подход.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Требования к содержанию животных

Операторов рынка обяжут соблюдать правила, изложенные в приказе Минэкономики от 08.02.2021 № 224 "Об утверждении Требований к благополучию сельскохозяйственных животных при их содержании". Предусматриваются такие безапелляционные предписания:

периодический осмотр, который проводят обученные работники;

немедленная помощь при болезнях и травмах, возможность изоляции животных в комфортных условиях;

размещение в безопасных, чистых и просторных местах, где присутствует естественное или искусственное освещение;

обеспечение свободы передвижения;

наличие сигнализации и резервной вентиляции в помещениях;

ежедневная проверка оборудования и немедленный ремонт;

обеспечение животных полноценным ежедневным рационом и чистой водой в постоянном доступе;

запрет увечья и травмирующих методов лечения.

"Требования будут распространяться на все виды сельскохозяйственных животных, с целью производства пищевых продуктов, шерсти, кожи, меха или в других целях, а также содержать специальные (дополнительные) нормы для свиней, телят, бройлеров и кур-несушек", — отметили специалисты.

Требования к благополучию сельскохозяйственных животных. Фото: Госпродпотребслужба

Также владельцы животных должны вести учет лечения и случаев гибели, сохраняя эти данные в течение трех лет. Обязанность осуществления контроля за соблюдением новых требований и выявления нарушения возложены на Госпродпотребслужбу.

Украина впервые столкнется с таким направлением работы на общенациональном уровне, однако те операторы рынка, которые занимаются экспортом продукции животного происхождения в ЕС, давно ввели эти требования. Ведь без их соблюдения невозможно получить лицензию на деятельность.

В европейском законодательстве еще определены правила транспортировки и умерщвления сельскохозяйственных животных. Они начнут действовать в Украине с марта 2026 года.

